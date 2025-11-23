Liverpool thua đậm Nottingham Forest tại Anfield

Nottingham Forest đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của mùa giải Ngoại hạng Anh khi đánh bại đương kim vô địch Liverpool 3-0 ngay tại Anfield, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng và lần thứ hai liên tiếp rời sân này với trọn vẹn ba điểm.

Nhà đương kim vô địch bước vào trận đấu với quyết tâm tìm lại phong độ, và suýt mở tỷ số chỉ sau 10 phút. Cody Gakpo chớp thời cơ kiến tạo cho Alexis Mac Allister dứt điểm cận thành, nhưng Elliot Anderson có pha cản phá xuất sắc cứu thua cho đội khách trong sự ngỡ ngàng của khán giả Anfield.

Những phút tiếp theo Liverpool tiếp tục tạo ra sức ép lớn, nổi bật là tình huống Mohamed Salah vượt qua ba cầu thủ đội khách trước khi kiến tạo cho Milos Kerkez vô lê đưa bóng đi vọt xà.

Murillo ăn mừng sau khi làm tung lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đội kiểm soát thế trận không phải đội mở tỷ số. Phút 33, từ một tình huống phạt góc hỗn loạn, hàng thủ Liverpool lúng túng phá bóng và Murillo đã tận dụng cơ hội sút tung lưới để đưa Nottingham Forest dẫn trước. Đội khách sau đó tưởng như nhân đôi cách biệt khi Igor Jesus vô lê trong vòng cấm, nhưng bàn thắng không được công nhận do bóng chạm tay trước đó.

Sang hiệp hai, khi nhiều người tin rằng Liverpool sẽ dồn ép toàn diện, tuy nhiên Nottingham Forest lại bất ngờ nới rộng cách biệt. Cựu cầu thủ Liverpool, Nico Williams, tham gia pha triển khai bóng trước khi Nicolo Savona băng vào đệm bóng chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Arne Slot lập tức tung Hugo Ekitike vào sân, rút bớt hậu vệ để tăng cường tấn công, nhưng sự thiếu kết nối trên hàng công khiến Liverpool không thể tạo đột biến.

Không những thế, đội chủ nhà còn bị trừng phạt thêm. Một pha dứt điểm căng của Omari Hutchinson buộc Morgan Gibbs-White phải cản phá, nhưng cú đá chân trái sau đó của anh đã găm bóng vào góc lưới, ấn định chiến thắng 3-0 khi nhiều khán đài Anfield đã bắt đầu trống dần.

Liverpool chơi bế tắc trước đội áp chót bảng xếp hạng tính cho 11 vòng đầu mùa (Ảnh: Getty).

Thất bại này là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Liverpool dưới thời HLV Arne Slot, đồng thời khiến cuộc đua bảo vệ ngôi vương của họ trở nên khó khăn. Sau 12 vòng đấu, Liverpool có 18 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm và còn thi đấu nhiều hơn một trận.

Với ba điểm quý giá, Nottingham Forest đã tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và màn trình diễn quả cảm hôm nay cho thấy họ hoàn toàn có thể trông chờ vào HLV Sean Dyche trong cuộc chiến trụ hạng.