Xác định hai cặp đấu bán kết giải U17 Đông Nam Á

Lịch thi đấu hai trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 15h30 ngày 22/4: U17 Lào - U17 Malaysia 19h30 ngày 22/4: U17 Việt Nam - U17 Australia

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Tối 19/4, loạt trận cuối cùng bảng A giải U17 Đông Nam Á đã diễn ra. U17 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành kết quả hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Với kết quả này, thầy trò HLV Cristiano Roland đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A khi có 7 điểm.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận bán kết (19h30 ngày 22/4) sẽ là U17 Australia, đội đứng đầu bảng C. Trận đấu này xứng đáng là trận chung kết sớm của giải đấu, giữa hai đội đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn vòng bảng.

U17 Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích thắng 2, hòa 1. Đội bóng của HLV Roland ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào. Ở vòng bảng, U17 Việt Nam đã thể hiện lối chơi khá đa dạng, với khả năng ghi bàn ở nhiều vị trí. Ngay cả trong trận hòa 0-0 trước U17 Indonesia, U17 Việt Nam đã tấn công rất tốt và tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc, các học trò của HLV Roland không thể tận dụng được.

U17 Australia cũng gây ấn tượng mạnh ở bảng C khi toàn thắng trong 3 trận đấu, ghi 15 bàn và không thủng lưới. Trong đó, họ thắng đậm U17 Brunei với tỷ số 12-0, vượt qua U17 Singapore với tỷ số 1-0 và đánh bại U17 Campuchia với tỷ số 2-0.

Lần gần nhất U17 Việt Nam giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á là vào năm 2017. Còn U17 Australia chính là đương kim vô địch giải đấu.

U17 Australia là đối thủ rất đáng gờm (Ảnh: AFF).

Ở trận bán kết còn lại, U17 Malaysia sẽ đối đầu với U17 Lào. Dù khởi đầu giải đấu với thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam nhưng U17 Malaysia đã giành chiến thắng ở hai trận còn lại gặp U17 Indonesia (1-0) và U17 Timor Leste (2-0) để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, U17 Lào đã thi đấu ấn tượng khi đứng đầu bảng B với 7 điểm. Họ đã hòa U17 Myanmar và thắng hai đội U17 Philippines và U17 Thái Lan. Với những gì đã thể hiện, đội bóng ở đất nước Triệu voi là ẩn số đáng gờm ở giải đấu này.

Trận bán kết giữa U17 Malaysia và U17 Lào diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4. Trận chung kết của giải đấu diễn ra vào ngày 24/4.