Đội tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau trận thắng Malaysia

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam toàn thắng tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia trên sân Thiên Trường (Ảnh: Hải Long).

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có trọn vẹn 18 điểm sau 6 trận đấu tại bảng F. Kết quả này giúp cho chúng ta hiên ngang tiến vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027.

Ngay sau trận đấu, VFF thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam một tỷ đồng. Đây là số tiền lớn dành cho một trận thắng đơn lẻ của chúng ta, ở các giải đấu quốc tế. Mức thưởng lớn này cho thấy VFF đánh giá rất cao ý nghĩa về mặt tinh thần ở trận đấu với Malaysia.

Xuân Son và các đồng đội được VFF thưởng nóng một tỷ đồng (Ảnh: Hải Long).

Đội tuyển Việt Nam từng để thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Dù kết quả của trận đấu này sau đó bị hủy, đồng thời đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn đầy khát khao đánh bại Malaysia trong trận lượt về tối 31/3, nhằm “đòi nợ” cho trận lượt đi. HLV Kim Sang Sik và các học trò muốn chứng minh rằng nếu Malaysia trong ngày 10/6/2025 nói trên không sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”, họ không phải là đối thủ của chúng ta.

Kết quả ở trận đấu vừa kết thúc trên sân Thiên Trường cho thấy đội tuyển Việt Nam đã làm được. 2 bàn thắng của Xuân Son, cộng với pha lập công của Duy Mạnh, mang về chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội tuyển Việt Nam.