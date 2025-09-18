“Nữ hoàng tốc độ” Nhi Yến bất ngờ chia tay đội tuyển điền kinh

SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, từ đầu tháng tới, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ chia tay VĐV hàng đầu Trần Thị Nhi Yến. Thông tin cho biết, “nữ hoàng tốc độ” rời đội tuyển điền kinh Việt Nam vì lý do cá nhân.

Trần Thị Nhi Yến bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia (Ảnh: Quý Lượng).

Nội dung sở trường của Nhi Yến là chạy nước rút 100m và 200m nữ. Cô từng giành được một huy chương đồng (HCĐ) và một huy chương bạc (HCB) tại SEA Games 32 năm 2023, trên đất Campuchia.

Còn tại giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra hồi tháng 5, Nhi Yến giành được một HCĐ, ở nội dung 100m nữ, với thành tích 11 giây 54.

Việc Trần Thị Nhi Yến từ giã đội tuyển quốc gia khi mới 20 tuổi là thiệt thòi cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Sau khi Nhi Yến rút khỏi đội tuyển quốc gia, khả năng cạnh tranh huy chương vàng ở các nội dung 100m và 200m nữ của đội tuyển Việt Nam, tại SEA Games 33, bị ảnh hưởng không ít, bởi Nhi Yến vẫn còn có triển vọng nâng cao thành tích của mình trong thời gian tới.

Ở các kỳ SEA Games trong nhiều năm qua, điền kinh Việt Nam rất mạnh ở các nội dung chạy nước rút của nữ. Trước đây, chúng ta có Vũ Thị Hương, Lê Tú Chinh. Hiện tại, có Trần Thị Nhi Yến là VĐV đầy triển vọng, nhưng rất tiếc cô đã quyết định rẽ sang hướng khác.