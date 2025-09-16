HLV U23 Indonesia sắp mất việc, U23 Việt Nam thêm cơ hội tại SEA Games

Trang CNN Indonesia trong ngày hôm nay (16/9) đưa tin: “Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết ông sẽ quyết định số phận của HLV Gerald Vanenburg trên cương vị HLV trưởng đội U23 Indonesia, trong 1-2 ngày tới”.

HLV Gerald Vanenburg của U23 Indonesia có nguy cơ mất việc (Ảnh: Antara).

“HLV Gerald Vanenburg không thể giúp đội tuyển U23 Indonesia giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Trước đó, vị HLV người Hà Lan cũng không thể giúp đội tuyển U23 xứ sở vạn đảo vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025”, trang CNN Indonesia thông tin thêm.

Những thành tích yếu kém ở hai giải đấu liên tiếp nói trên khiến cho vị trí của HLV Gerald Vanenburg lung lay dữ dội. Truyền thông Indonesia và người hâm mộ bóng đá ở xứ sở vạn đảo dự đoán HLV Indra Sjafri có thể quay lại vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 Indonesia, chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra trong tháng 12 năm nay.

Ông Indra Sjafri cũng là HLV gần nhất và duy nhất của bóng đá Indonesia từng dẫn dắt đội bóng đá nam nước này vô địch một kỳ SEA Games, tính trong khoảng 30 năm qua.

U23 Indonesia (áo trắng) bị loại khỏi VCK U23 châu Á vào đầu năm sau (Ảnh: CNN Indonesia).

Trang CNN Indonesia dẫn lời Chủ tịch PSSI Erick Thohir, về tương lai của chiếc ghế HLV đội tuyển U23 Indonesia: “Chúng tôi sẽ có cuộc họp về chương trình thi đấu tại SEA Games 33 trong vòng 1-2 ngày tới. Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) PSSI Alexander Zwiers sẽ xem xét tất cả các khả năng có liên quan đến vị trí HLV đội tuyển U23”.

“Ông Alexander Zwiers cũng sẽ báo cáo các đánh giá về HLV Gerald Vanenburg sau các giải đấu vừa rồi. Chúng tôi đang có một hệ thống các nhà chuyên môn hoàn chỉnh đang làm việc với PSSI.

Chúng tôi sẽ tận dụng nguồn nhân lực này. Còn quá sớm để nói về các tên tuổi cụ thể cho chương trình thi đấu tại SEA Games”, ông Erick Thohir nói thêm.

U23 Indonesia được đánh giá là một trong hai đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 (đối thủ lớn còn lại là chủ nhà U23 Thái Lan). Việc đội bóng xứ sở vạn đảo chưa ổn định ở vị trí HLV trưởng, có thể gây ảnh hưởng lớn đến đường đua đến ngôi vô địch nội dung bóng đá nam, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, diễn ra tháng 12 năm nay.