Malaysia hưởng lợi thế giống tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup

Malaysia và Nepal là các đội nằm chung bảng F với đội tuyển Việt Nam. Bảng đấu này còn có sự hiện diện của đội tuyển Lào.

Cách đây chỉ ít ngày, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal, thay vì diễn ra ở Kathmandu (Nepal), sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Nepal trên sân nhà vào tháng 11 tới, thay vì phải đá ở sân đối phương (Ảnh: NST).

Từ đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu cả hai lượt trận gặp Nepal trong tháng 10 tới đây trên sân nhà. Trận đầu tiên diễn ra ngày 9/10, ở sân Gò Đậu (TPHCM) và trận thứ nhì diễn ra ngày 14/10, ở sân Thống Nhất (TPHCM).

Mới đây, AFC tiếp tục làm điều tương tự cho Malaysia. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ được thi đấu trận lượt về gặp Nepal vào ngày 18/11, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Trước đó, trận đấu này cũng từng được dự kiến diễn ra ở Kathmandu (Nepal).

Ở trận lượt đi hồi tháng 3, đội tuyển Malaysia từng thắng Nepal 2-0 ở sân Sultan Ibrahim (Iskandar Puteri, bang Johor, Malaysia). Như vậy, đội tuyển Malaysia được thi đấu cả hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal trên sân nhà, tương tự như trường hợp của đội tuyển Việt Nam.

Malaysia đang là đội dẫn đầu bảng F, với 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Họ cũng là đội duy nhất toàn thắng sau hai lượt trận ở bảng đấu này.

Xếp thứ nhì trong bảng F là đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang ở trong cảnh rượt đuổi trước Malaysia.

Chỉ có các đội đứng đầu các bảng đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, mới giành được quyền lọt vào vòng chung kết, cùng 18 đội khác đã giành được vé thông qua việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.