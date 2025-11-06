Novak Djokovic tuyên bố về khả năng dự ATP Finals 2025

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Italy, Angelo Binaghi xác nhận trên báo giới là Novak Djokovic sẽ đến Turin và dự ATP Finals 2025. Mặc dù vậy, ngôi sao người Serbia đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Djokovic cho biết: “Tôi không biết ông Angelo Binaghi lấy thông tin đó ở đâu, chắc chắn không phải từ tôi hoặc đội ngũ của tôi. Tôi sẽ chỉ quyết định sau khi kết thúc giải đấu ở Hy Lạp”.

Novak Djokovic chưa quyết định về việc có dự ATP Finals 2025 hay không (Ảnh: ATP).

Ngôi sao sinh năm 1987 đang dự giải ATP 250 Athens Open 2025 tại Hy Lạp. Novak Djokovic đã đánh bại Tabilo ở trận mở màn vào sáng 5/11 và anh sẽ đối đầu tay vợt người Bồ Đào Nha, Nuno Borges vào 23h tối nay (6/11).

Chia sẻ sau khi thắng Tabilo, Djokovic không giấu được sự phấn khích: “Tôi rất vui vì chiến thắng này. Tôi từng thua Tabilo ở Rome Masters 2024, Monte Carlo Masters 2025.và thực sự căng thẳng trước trận đấu. Lần này, tôi đã giữ được bình tĩnh và chơi đúng đẳng cấp của mình”.

ATP Finals 2025 đã xác định được 7 tay vợt đủ điều kiện tham dự là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lorenzo Musetti và Felix Auger-Aliassime, sau khi các giải đấu kết thúc cuối tuần này.

Về quyết định chuyển sang Hy Lạp sinh sống từ ngày 4/11, Nole tâm sự: “Chúng tôi cố gắng thích nghi và tìm môi trường học tập cũng như sinh hoạt tốt nhất cho hai đứa con. Tôi muốn nơi mình sống sẽ giúp bọn trẻ phát triển tích cực về tâm lý, thể chất và cảm xúc.

Ngoài ra, tôi cũng muốn chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau như một gia đình, theo một cách riêng tư nhất có thể. Lúc này, chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn giữa các thành viên trong gia đình".