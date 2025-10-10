Djokovic tiết lộ bí mật thể lực tại Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu dự kiến tứ kết, bán kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 10/10 Alex De Minaur - Daniil Medvedev (14h) Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime (17h30) Ngày 11/10 Novak Djokovic - Valentin Vacherot (13h)

Tay vợt 38 tuổi người Serbia đã vượt qua Bergs (hạng 44 thế giới) với tỷ số 6-3, 7-5 trong trận tứ kết Masters 1000 diễn ra vào tối 9/10. Anh tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thứ năm tại Thượng Hải và danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp.

Nếu thành công, Djokovic sẽ trở thành nhà vô địch Masters 1000 lớn tuổi nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục hiện tại của Roger Federer - người đã vô địch Miami Open 2019 ở tuổi 37 và 235 ngày.

Djokovic đã có mặt tại bán kết Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Hành trình của Djokovic tại Thượng Hải không hề dễ dàng. Nhiệt độ và độ ẩm cao đã tạo ra những điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Tay vợt người Serbia đã phải đối mặt với vấn đề sức khỏe trong cả trận thắng vòng 3 trước Yannick Hanfmann và trận thắng vòng 4 trước Jaume Munar. Đặc biệt, trong trận đấu với Munar, Djokovic đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế cho chấn thương ở chân trái.

Sau chiến thắng trước Bergs, Djokovic đã bác bỏ nhận định rằng trận đấu là “dễ dàng” và thừa nhận rằng cơ thể anh “luôn có điều gì đó xảy ra”.

“Có thể trông dễ dàng với các bạn, nhưng tôi đảm bảo rằng mọi thứ đều không hề dễ dàng. Không có chiến thắng nào là dễ dàng ở cấp độ này”, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam phát biểu trong buổi họp báo. “Zizou Bergs đã chơi một trận quần vợt tuyệt vời trong giải đấu này. Tôi nghĩ sẽ là thiếu tôn trọng nếu nói rằng trận đấu dễ dàng với anh ấy. Đây là một chiến thắng khó khăn sau hai set”.

Djokovic đang gặp khó khăn về thể chất trong những trận đấu gần đây (Ảnh: Getty).

Về tình trạng sức khỏe, Djokovic cho biết: “Chân tôi vẫn ổn. Gần như trận nào tôi chơi, cơ thể tôi cũng có vấn đề. Có một số vấn đề khác mà tôi đang cố gắng giải quyết từng ngày, và hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn khi giải đấu tiếp diễn. Tôi được nghỉ một ngày trước trận bán kết, nên điều đó thật tuyệt. Tất nhiên, tôi sẽ trở lại với thái độ và quyết tâm chiến thắng”.

Djokovic cũng nhấn mạnh vai trò của sự ủng hộ từ khán giả Trung Quốc trong việc giúp anh vượt qua những khó khăn thể chất.

“Không có gì bí mật khi tôi thích chơi ở Trung Quốc. Sự ủng hộ của khán giả chắc chắn khiến tôi cảm thấy thoải mái, tiếp thêm động lực cho tôi. Khi tôi cảm thấy chán nản trên sân, họ sẽ nâng đỡ tôi.

Về cơ bản, đó là những gì xảy ra với tôi trong mọi trận đấu, kể cả vài trận gần đây. Tôi đã phải vật lộn khá nhiều với mức năng lượng tiêu hao. Và cứ mỗi cơ hội tôi có được, khán giả đều cảm nhận được điều đó và ủng hộ tôi. Và rồi, bạn biết đấy, tôi có thể nghe thấy tiếng cổ vũ đó và thực sự, năng lượng đó thúc đẩy tôi. Tôi đang tận hưởng điều đó. Dù tôi có đau đớn đến đâu, tôi cũng thích được chơi trước mặt họ”, cựu số 1 thế giới chia sẻ.