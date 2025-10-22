Djokovic bỏ giải Paris Masters, Sinner quyết định không dự Davis Cup

Trên trang cá nhân, Novak Djokovic chia sẻ: “Paris thân mến, thật không may tôi sẽ không thi đấu tại Paris Masters năm nay. Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời và những thành công lớn tại đây, đặc biệt là khi đã 7 lần vô địch giải đấu này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào mùa giải năm sau”.

Novak Djokovic quyết định không dự Paris Masters năm nay (Ảnh: Reuters).

Ngôi sao người Serbia không nêu rõ lý do, tuy nhiên báo giới quốc tế nhận định Nole muốn dồn sức cho ATP Finals 2025. Paris Masters 2025 diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 27/10 đến 2/11 còn giải đấu dành cho 8 tay vợt hàng đầu ATP Finals 2025 diễn ra tại Turin (Italy) từ ngày 9/11 đến 16/11.

Djokovic cũng không góp mặt ở hai giải ATP 500 trong tuần này là Vienna Open (Áo) và Basel Open (Thụy Sĩ). Sau khi bị loại ở bán kết Thượng Hải Masters 2025, tay vợt sinh năm 1987 cần thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại thể lực tốt nhất.

Ngoài Djokovic, Paris Masters 2025 nhiều khả năng không có sự góp mặt của Jannik Sinner. Ngôi sao người Italy đang dự Vienna Open 2025 và sẽ thi đấu trận mở màn gặp Daniel Altmaier vào 22h30 hôm nay (22/10). Sau đó, Sinner sẽ có khoảng thời gian dài nghỉ ngơi trước khi bước vào ATP Finals.

Sinner cũng thông báo không dự Davis Cup 2025 cùng đội tuyển Italy: "Tôi đã vô địch Davis Cup hai lần. Tôi quyết định rút lui khỏi Davis Cup vì trải qua mùa giải kéo dài và tôi cần thêm một tuần nghỉ ngơi để bắt đầu tập luyện sớm hơn. Mục tiêu là đạt phong độ đỉnh cao tại Australian Open 2026".

Jannik Sinner quyết định không cùng đội tuyển Italy dự Davis Cup 2025 (Ảnh: Reuters).

Đội tuyển Italy hai lần vô địch Davis Cup vào các năm 2023 và 2024. Năm nay, các tay vợt Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli và Andrea Vavassori nhận trách nhiệm giúp Italy bảo vệ ngôi vô địch ở Davis Cup 2025 diễn ra trên sân nhà tại Bologna từ ngày 18/11 đến 23/11.

Ở Davis Cup 2025, Ugo Humbert và Arthur Rinderknech sẽ là trụ cột cho đội tuyển Pháp trong trận tứ kết đầu tiên với đội tuyển Bỉ gồm Zizou Bergs và Raphael Collignon. Ở trận tứ kết thứ hai, Italy đối đầu với đội tuyển Áo gồm Filip Misolic và Jurij Rodionov.

Carlos Alcaraz cùng Tây Ban Nha sẽ gặp CH Séc của hai tay vợt thuộc top 20 là Jiri Lehecka và Jakub Mensik. Ở trận tứ kết cuối cùng, Jan Lennard Struff và Yannick Hanfmann sẽ cùng Alexander Zverev đại diện cho Đức đối đầu với Argentina của Francisco Cerundolo và Tomas Martin Etcheverry.