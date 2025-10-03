Djokovic khởi đầu Thượng Hải Masters bằng chiến thắng trước Cilic

Djokovic đã phải vận dụng chiến thuật quen thuộc để vượt qua đối thủ người Croatia. Trong một trận đấu mà độ ẩm cao gây khó khăn cho việc cầm bóng, Djokovic đã rắc mùn cưa lên tay, một phương pháp gợi nhớ đến huyền thoại Ivan Lendl. Anh cũng phải đối mặt với những cú đánh mạnh mẽ từ Cilic, người đã ghi tới 20 điểm winner chỉ trong set đầu tiên.

Mặc dù có vẻ bị đau lưng ở game thứ ba của set thứ hai, Djokovic vẫn thể hiện sự kiên cường, tung ra những cú đánh chính xác từ cả hai cánh để giành chiến thắng sau 1 giờ 55 phút.

Djokovic đã giành chiến thắng ở vòng một Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

“Tôi đã rất vất vả để tìm lại nhịp điệu từ vạch cuối sân. Tôi đã thiếu một số trận đấu trước giải khi trận gần nhất của tôi là tại US Open, cho nên tôi đã trải qua giai đoạn mở màn thực sự khó khăn trước Marin, người mà khi cảm nhận được bóng, rất nguy hiểm và có thể đánh bại bất kỳ ai. Anh ấy không cho tôi thời gian để thở, vì vậy tôi nghĩ phải tự cứu mình khỏi rắc rối bằng cách giao bóng tốt, điều này rõ ràng khiến tôi rất vui”, Djokovic thừa nhận sau trận đấu.

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 20 Djokovic đánh bại Cilic trong 22 lần đối đầu giữa hai tay vợt. Bất chấp những lo ngại về thể lực gần đây, bao gồm cả những vấn đề tại US Open tháng trước, Djokovic vẫn cho thấy phong độ đỉnh cao, chứng tỏ khả năng phi thường trong việc nâng cao trình độ khi cần thiết.

Đám đông tại Nhà thi đấu Qizhong Forest Sports City đã chào đón Djokovic nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên anh trở lại thi đấu chuyên nghiệp kể từ trận thua trước Carlos Alcaraz ở bán kết US Open. Trong số những người có mặt để chứng kiến sự trở lại của anh có hạt giống số 10 Holger Rune và đồng hương Hamad Medjedovic.

Với chiến thắng thứ 40 tại Thượng Hải, Djokovic đã trở thành tay vợt nam đầu tiên đạt 40 chiến thắng trở lên tại 6 sự kiện ATP Masters 1000 khác nhau kể từ khi giải đấu này ra mắt vào năm 1990 (Rome 68, Indian Wells 51, Paris 50, Miami 49, Cincinnati 45), theo thống kê của ATP.

Djokovic trải qua những phút thi đấu vất vả trước Cilic (Ảnh: Getty).

Cuộc đối đầu giữa Djokovic và Cilic, với tổng số tuổi là 79 tuổi 139 ngày, là cuộc chạm trán vòng đấu chính ATP Masters 1000 có tuổi đời cao nhất kể từ năm 1990, minh chứng cho sức bền bỉ của cả hai tay vợt. Djokovic đang giữ kỷ lục mọi thời đại về số tuần thi đấu tại vị trí số 1 thế giới (428), trong khi Cilic, cựu số 3, vẫn được nhớ đến với chiến thắng tại US Open 2014, một trong số 21 danh hiệu vô địch các giải đấu của anh.

"Tôi vô cùng kính trọng Marin, tất cả những gì anh ấy đã đạt được và con người anh ấy. Chúng tôi rất hợp nhau ngoài sân đấu, chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm rồi. Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là ba năm trước, nên thật tuyệt khi thấy anh ấy trở lại thi đấu ở đẳng cấp này", Djokovic nói.

Mặc dù đã lọt vào bán kết cả bốn giải Grand Slam trong năm nay, chiến dịch Masters 1000 của Djokovic lại đang chững lại. Vị trí á quân tại Miami được đánh dấu bằng việc bị loại sớm ở Indian Wells, Monte-Carlo và Madrid. Giờ đây, tại Thượng Hải, một trong những sân đấu lý tưởng nhất của mình, Djokovic đang đặt mục tiêu thiết lập lại thế cân bằng.

Ở vòng tiếp theo, Djokovic sẽ đối đầu với Yannick Hanfmann, người đã vượt qua vòng loại để đánh bại hạt giống số 25 Frances Tiafoe. Djokovic hiện đang đứng thứ 4 trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, với thành tích 32-10 trong năm nay.