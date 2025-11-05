Djokovic gây ấn tượng ở Athens Open, tự tin hướng đến ATP Finals

Trong 2 lần gặp nhau, tay vợt người Chile đều chiến thắng trước Djokovic và ngôi sao người Serbia muốn chấm dứt thành tích gây thất vọng trước tay vợt không mấy tên tuổi như Tabilo. Do vậy, trong màn so tài ở Athens Open sáng 5/11, Djokovic đã thi đấu đầy nỗ lực.

Ở set 1, Djokovic có 2 cơ hội để bẻ game nhưng đều bị Tabilo hóa giải thành công và trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break và Djokovic cho thấy bản lĩnh với chiến thắng 7-6.

Novak Djokovic đặt mục tiêu vô địch Athens Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Tabilo cho thấy dấu hiệu sa sút về thể lực. Ngược lại, Djokovic càng chơi càng hay, bẻ tới 2 game của đối thủ và thắng dễ dàng với tỷ số 6-1.

Đánh bại Tabilo sau hai set đấu với tỷ số 7-6, 6-1, Novak Djokovic ghi danh vào tứ kết Athens Open 2025. Ngôi sao sinh năm 1987 sẽ đối đầu tay vợt người Bồ Đào Nha Nuno Borges vào 7h ngày 6/11.

Ngày 4/11, Novak Djokovic đã chuyển nhà sang Hy Lạp sinh sống. Stefan và Tara, hai con của Nole cũng đã bắt đầu đi học tại Athens trong khi ông bố nổi tiếng tham gia vào CLB quần vợt ở địa phương.

Về quyết định này của gia đình, Djokovic chia sẻ: “Serbia và Hy Lạp có chung lịch sử, văn hóa từ xưa. Thêm vào đó, thời tiết ở đây thật tuyệt vời. Nơi đây có những bãi biển đẹp nhất thế giới và người dân ở đây cũng cực kỳ thân thiện. Đó là lý do tôi chọn Hy Lạp".

Djokovic hướng đến ATP Finals với sự tự tin rất cao (Ảnh: ATP).

Djokovic đã xác nhận tham dự giải đấu ATP Finals 2025 dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm tại Turin (Italy), nơi anh đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch, lần gần nhất anh đăng quang là vào năm 2023. Năm ngoái, Jannik Sinner vô địch sau khi thắng Taylor Fritz 6-4, 6-4 ở trận chung kết.

ATP Finals 2025 sẽ khởi tranh ngày 9/11 với sự góp mặt của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic Ben Shelton, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lorenzo Musetti ( hạng 9, 3.685 điểm) và Felix Auger-Aliassime (hạng 8, 3.845 điểm).

Á quân Paris Masters 2025, Auger-Aliassime thông báo không dự giải Moselle Open 2025 ở Pháp. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Musetti, nếu anh vô địch giải ATP 250 Athens trong tuần này, tay vợt người Italy sẽ giành tấm vé cuối cùng đến Turin.