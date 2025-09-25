Novak Djokovic tham dự Thượng Hải Masters 2025

Novak Djokovic chưa tham dự giải đấu nào trong 3 tuần qua, kể từ thất bại trước Alcaraz ở bán kết US Open 2025. Ngôi sao người Serbia giành quyền vào bán kết cả 4 giải Grand Slam năm nay, thành tích không đến nỗi tệ khi anh đã 38 tuổi và thi đấu trong thời điểm Alcaraz, Sinner thống trị quần vợt quốc tế.

Djokovic đang là đương kim á quân của Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Tay vợt 24 lần giành Grand Slam không tham dự các giải ATP 500 ở Nhật Bản, Trung Quốc tuần này để dồn sức cho Thượng Hải Masters 2025. Đây là giải đấu mà Djokovic đã 4 lần lên ngôi vô địch và năm ngoái anh thua Sinner ở chung kết.

Khoảng một tuần trước, ngôi sao người Serbia xác nhận tham dự giải Hellenic Championship tại Athens (Hy Lạp) vào đầu tháng 11. Đây là giải do gia đình Djokovic quản lý và Athens sẽ là nơi anh sinh sống trong thời gian tới.

Djokovic nhiều khả năng không tham dự Paris Masters 2025 tại Pháp vào cuối tháng 10 và mục tiêu lớn nhất của Nole ở giai đoạn cuối năm là ATP Finals 2025 vào cuối tháng 11.

Nole nói về cơ hội cạnh tranh với Alcaraz, Sinner trong tương lai: “Tôi đánh giá cơ hội thắng của bản thân nhiều hơn ở thể thức ba set thắng hai set, với sự kiện một tuần, hoặc những giải ATP Masters kéo dài hai tuần và có ngày nghỉ giữa các vòng đấu.

Kiểu giải đấu như vậy sẽ tăng khả năng cạnh tranh của tôi khi đối đầu họ. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì và thi đấu ở đâu trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải năm nay”.