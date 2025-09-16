Djokovic, Sinner vắng mặt ở Laver Cup 2025

Giải đấu đồng đội danh giá của quần vợt nam thế giới Laver Cup 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 19/9 đến 21/9 tại Chase Center, San Francisco (Mỹ). Đây là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức kể từ năm 2017,mang đến những màn so tài căng thẳng giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển thế giới.

Giải đấu năm nay phần nào thiếu đi sức hút, khi cả Novak Djokovic lẫn Jannik Sinner đều không tham dự. Hai ngôi sao hàng đầu thế giới cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực trước thềm các giải đấu tại Trung Quốc vào cuối tháng 9.

Laver Cup 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn (Ảnh: ATP).

Tay vợt số một thế giới, Carlos Alcaraz sẽ sát cánh cùng Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, tài năng trẻ Jakub Mensik và Flavio Cobolli góp mặt trong đội hình của đội tuyển châu Âu.

Đội tuyển thế giới mang đến đội hình rất mạnh với Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen và tay vợt nổi tiếng với những cú giao bóng sấm sét Reilly Opelka.

HLV Yannick Noah (Pháp) thay huyền thoại Bjorn Borg để dẫn dắt đội tuyển châu Âu còn HLV Andre Agassi (Mỹ) kế nhiệm John McEnroe chỉ đạo các tay vợt ở đội tuyển thế giới.

Laver Cup ra đời từ năm 2017 và từng được tổ chức ở các thành phố Prague, Chicago, Geneva, Boston, London, Vancouver và Berlin. Năm 2024 tại Berlin, đội tuyển châu Âu giành chiến thắng nghẹt thở 13-11 trước đội tuyển thế giới

Điểm nhấn chính trong cuộc đua giành chức vô địch nhờ Alcaraz đánh bại Fritz ở trận quyết định. Đó là danh hiệu đầu tiên của châu Âu sau 3 năm, chấm dứt chuỗi thống trị từ 2022-2023 của đội tuyển thế giới.

Giải đấu này diễn ra trong 3 ngày với tổng cộng 12 trận (mỗi ngày 4 trận) và điểm số tăng dần qua từng ngày. Mỗi trận thắng ngày 19/9 tính 1 điểm, trận thắng ngày 20/9 tính 2 điểm và trận thắng ngày 21/9 tính 3 điểm. Đội tuyển nào đạt 13 điểm trước sẽ giành cúp, hai đội hòa sau 12 trận sẽ tổ chức trận đánh đôi quyết định.