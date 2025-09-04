Alcaraz sẵn sàng "phục thù" Djokovic tại bán kết US Open

Lịch thi đấu bán kết đơn nam US Open Carlos Alcaraz - Novak Djokovic (2h, ngày 6/9) Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner (8h, ngày 6/9)

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz sẽ tái hiện tại bán kết US Open vào sáng 6/9, hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính khi cả hai tay vợt đều hướng tới những cột mốc quan trọng có thể định hình lại mùa giải của họ.

Đối với nhà vô địch bốn lần Djokovic, mục tiêu rất rõ ràng: chấm dứt chuỗi ba trận thua bán kết liên tiếp tại các giải đấu lớn trong năm 2025 và củng cố kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam. Trong khi đó, Alcaraz vẫn đang bất bại qua từng set đấu tại New York, không chỉ khao khát lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên kể từ năm 2023 mà còn giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP sau hai năm.

Djokovic đang chơi tốt dần theo từng vòng đấu tại US Open (Ảnh: Getty).

Sự trả thù cũng là động lực lớn cho tay vợt người Tây Ban Nha, Alcaraz đã bị Djokovic đánh bại trong hai cuộc chạm trán quan trọng gần đây nhất: trận tứ kết kéo dài bốn set tại Australian Open vào tháng 1 và trận thua đau đớn trong trận tranh huy chương vàng tại Thế vận hội Paris năm ngoái.

“Chúng ta đều biết lối chơi của Novak. Việc anh ấy vắng mặt ở các giải đấu kể từ Wimbledon chẳng có ý nghĩa gì. Anh ấy đang chơi những trận đấu tuyệt vời ở đây. Tôi biết anh ấy đang khao khát. Tôi biết tham vọng của anh ấy còn lớn hơn nữa, vậy nên hãy cùng chờ xem,” Alcaraz chia sẻ. “Tôi biết mình đã đối đầu với anh ấy rất nhiều lần. Tôi thực sự muốn trả thù. Điều đó là hiển nhiên.”

Nếu những vòng đấu đầu tiên tại New York đã phơi bày điểm yếu của Djokovic, thì tuần thứ hai đã cho thấy toàn bộ sức mạnh tinh thần và chiến thuật của tay vợt người Serbia. Sau khi vượt qua những lo ngại về thể lực, tay vợt 38 tuổi đã có một màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Jan-Lennard Struff ở vòng bốn, rồi sau đó đánh bại tay vợt á quân năm ngoái Taylor Fritz trong bốn set sau một trận đấu đầy thử thách.

Tuy nhiên, thể trạng của anh vẫn là dấu hỏi lớn. Sau chiến thắng ở vòng ba, Djokovic thừa nhận rằng anh "lo lắng nhất từ ​​trước đến nay" về thể trạng của mình tại một giải đấu lớn, một nỗi lo vẫn còn đeo bám anh đến tận bán kết.

Kể từ khi giành vị trí á quân tại US Open 18 năm trước vào năm 2007, Djokovic chỉ hai lần không lọt vào ít nhất một trận chung kết lớn trong một mùa giải: năm 2009 và 2017, khi anh bỏ lỡ giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Để đánh bại Alcaraz, Djokovic phải lặp lại chiến thuật đã rất hiệu quả ở Melbourne, nơi anh áp đặt lối chơi bằng những pha giao bóng quyết liệt từ cuối sân và áp đảo hoàn toàn lối chơi của tay vợt người Tây Ban Nha bằng tốc độ và chiều sâu không ngừng nghỉ. Chính chiến thuật đó đã biến cuộc đối đầu tại Australian Open của họ thành một trận đấu kinh điển ngay lập tức, với những pha tấn công đầy hấp dẫn nhưng cuối cùng lại được định hình bởi sự kiểm soát của tay vợt người Serbia.

Alcaraz đang thể hiện phong độ cao tại US Open (Ảnh: Getty).

Alcaraz cũng đang nắm giữ lợi thế riêng. Tay vợt người Tây Ban Nha đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp sau khi vô địch Cincinnati, và sự bứt phá của anh có thể giúp anh vượt qua Jannik Sinner để trở lại vị trí số 1 thế giới, nếu anh có thể bằng hoặc hơn kết quả của tay vợt người Ý tại New York.

Với 59 trận thắng và sáu danh hiệu dẫn đầu Tour vào năm nay, Alcaraz không chỉ đảm bảo suất tham dự Nitto ATP Finals mà còn khẳng định vị thế là thế lực thống trị nhất mùa giải của mình.

Những cú giao bóng của Alcaraz đóng vai trò then chốt trong hành trình chinh phục danh hiệu US Open thứ hai của anh. Anh chỉ để mất giao bóng một lần trong năm trận đấu và là tay vợt thứ tư kể từ năm 1995 đạt đến giai đoạn này mà không để mất giao bóng quá hai lần.

Tuy nhiên, thử thách phía trước vẫn rất đáng gờm. Những cú giao bóng thuận tay của Djokovic vẫn cực kỳ lợi hại. Chính cú giao bóng đó đã khiến Alcaraz phải dừng lại và rơi nước mắt khi Djokovic giành huy chương vàng Olympic đầu tiên. Cùng một cú đánh như vậy đã đánh bại Fritz ở trận tứ kết, một lời nhắc nhở rằng tay vợt người Serbia có thể biến hàng phòng ngự thành sự hủy diệt chỉ trong chớp mắt.

Trong khi Alcaraz vươn lên vị trí đầu tiên trong cuộc đua trên bảng xếp hạng thành tích trong năm nay (ATP Live Race To Turin), Djokovic đã trải qua một năm đầy biến động, với việc bị loại sớm tại các sự kiện ATP Masters 1000 ở Indian Wells, Monte-Carlo và Madrid, nhưng anh được cân bằng bởi sự ổn định tuyệt đối trên sân khấu Grand Slam.

Giờ đây, Alcaraz và Djokovic sẽ lại chạm trán nhau một lần nữa để giành một suất vào chung kết US Open.