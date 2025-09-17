Sinner khó soán ngôi Alcaraz, Djokovic có thể bỏ giải Thượng Hải Masters

Sau khi vô địch US Open 2025, Carlos Alcaraz soán vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP của Jannik Sinner. Quan trọng hơn, ngôi sao người Tây Ban Nha tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua đỉnh bảng ATP đến hết năm nay.

Sinner khó đòi lại ngôi số một thế giới từ tay Alcaraz trong năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Những giải đấu lớn trong giai đoạn hơn 3 tháng cuối năm gồm Bắc Kinh Open (từ ngày 24/9 đến 2/10), Thượng Hải Masters (1/10 đến 12/10), Paris Masters (25/10 đến 2/11) và ATP Finals (13/11 đến 20/11). Alcaraz (11.540 điểm) đang hơn Sinner (10.780 điểm) 760 điểm, tay vợt người Italy phải chịu áp lực bảo vệ điểm số lớn trong giai đoạn cuối năm.

Sinner phải bảo vệ đến 2.830 điểm, chủ yếu do anh lên ngôi vô địch Thượng Hải Masters và ATP Finals năm ngoái. Alcaraz chỉ phải bảo vệ 1.000 điểm và đang có lợi thế rất lớn về mặt tâm lý sau khi vô địch US Open.

Về lý thuyết, Sinner có thể soán ngôi Alcaraz nếu anh vô địch Thượng Hải Masters, Paris Masters và ATP Finals. Tuy nhiên, việc ngôi sao người Italy chấn thương phải rút lui ở chung kết Cincinnati Open và thất bại ở chung kết US Open khiến Sinner bị hoài nghi về cơ hội đảm bảo thể lực tốt nhất ở các giải đấu sắp tới.

Về phần mình, Alcaraz chỉ cần vài trận thắng ở Bắc Kinh Open, Thượng Hải Masters hay các trận đấu vòng bảng ATP Finals, Sinner gần như không có cơ hội đuổi kịp về điểm số. Do đó, Alcaraz gần như chắc chắn sẽ giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP năm 2025.

Djokovic có thể bỏ nhiều giải đấu quan trọng vào cuối năm (Ảnh: Reuters).

Theo một diễn biến khác, tay vợt Novak Djokovic đã không còn sống ở Serbia và cả gia đình đã chuyển sang Athens (Hy Lạp). Nole đang là mục tiêu công kích của truyền thông Serbia và anh quyết định chuyển gia đình sang nơi khác để tránh phiền phức.

Việc Djokovic chuyển nhà khiến khả năng anh dự các giải quần vợt còn lại trong năm 2025 bỏ ngỏ. Djokovic đã vào bán kết tất cả các giải Grand Slam năm nay và hoàn tất danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp ở Genena Open, nên anh không còn quá hào hứng với các giải đấu cuối năm.

Báo giới Trung Quốc cho biết Djokovic nhiều khả năng sẽ không dự Thượng Hải Masters và bản thân Nole cũng không hào hứng với Paris Masters. Ngôi sao 38 tuổi sẽ tham dự giải ATP 250 ở Athens và góp mặt tại ATP Finals trước khi khép lại năm 2025.