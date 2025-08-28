Djokovic vượt qua kỷ lục của Ferderer tại Grand Slam

Novak Djokovic tiếp tục hành trình tại US Open 2025 với một chiến thắng đầy kịch tính ở vòng hai, dù phong độ chưa thực sự thuyết phục. Tay vợt người Serbia đã vượt qua đối thủ người Mỹ Zachary Svajda với tỷ số 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1, qua đó duy trì thành tích hoàn hảo ở vòng hai tại New York và lần thứ 19 lọt vào vòng ba giải đấu này.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Djokovic gặp khó khăn tại Flushing Meadows. Sau khi chật vật đánh bại Learner Tien ở vòng một, anh tiếp tục không tìm được phong độ cao nhất trước Svajda. Djokovic mắc tới 14 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên và thậm chí bị dẫn 1-3 ở set thứ ba. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt 38 tuổi đã giúp anh tăng cường độ thi đấu, đồng thời được hưởng lợi từ việc Svajda gặp vấn đề về chân, khiến tốc độ giao bóng của đối thủ giảm đáng kể ở cuối set hai và xuyên suốt set ba, set bốn.

Djokovic đã giành chiến thắng liên tiếp tại US Open 2025 dù vẫn gặp khó khăn (Ảnh: Getty).

Djokovic thừa nhận về phong độ của mình sau trận đấu: “Thành thật mà nói thì không tốt lắm. Tôi không thực sự hài lòng với phong độ của mình trong set đầu tiên của trận đấu, nhưng cũng phải khen ngợi Zach vì đã chơi một trận quần vợt thực sự chất lượng. Thật không may khi anh ấy gặp chấn thương vào cuối set hai, nhưng vẫn phải khen ngợi anh ấy vì đã ở lại sân. Rõ ràng là anh ấy không thể giao bóng tốt như trong set rưỡi đầu tiên, tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Với chiến thắng này, Djokovic đã lập kỷ lục mới khi lần thứ 75 tiến vào vòng ba tại giải Grand Slam, vượt qua thành tích 74 lần của Roger Federer. Cựu số 1 thế giới đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, và là danh hiệu US Open đầu tiên kể từ năm 2023. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Cameron Norrie hoặc Francisco Comesana.

Djokovic cũng chia sẻ về sự thay đổi trong thể trạng của mình: "Tôi đã có chút thay đổi trong vài năm trở lại đây. Thể lực bị hao mòn nhanh hơn trước. Tôi phải đối mặt với điều đó, rất nhiều quá trình hồi phục ngoài sân đấu để cố gắng đạt được phong độ cao nhất trong nhiều giờ thi đấu nhất có thể".

Novak Djokovic đã bày tỏ sự ngạc nhiên về phong độ của mình, thừa nhận anh "cảm thấy tệ" trong chiến thắng vòng đầu tiên trước Tien và tiếp tục trải qua những khoảnh khắc "run rẩy" trong trận đấu kéo dài 2 giờ 35 phút với Svajda.

Djokovic vẫn đang kiếm tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 (Ảnh: Getty).

Trong lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt, Djokovic đã để thua set mở màn khi cú thuận tay mạnh mẽ của Svajda khiến tay vợt người Serbia không thể hóa giải. Dù đã cân bằng tỷ số sau hai set, anh lại để mất break ở set thứ ba với một lỗi giao bóng kép không đáng có.

Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi người Mỹ, người đã vượt qua bốn trận đấu vòng loại để tiến vào vòng đấu chính, đã không thể duy trì được đà hưng phấn từ set thứ ba trở đi. Sự sa sút của tay vợt hạng 145 thế giới đã tạo điều kiện cho Djokovic lấy lại thế trận và giành chiến thắng chung cuộc.

Djokovic hiện có thành tích 28-9 trong mùa giải, với điểm nhấn là chức vô địch thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva vào tháng 5. Mặc dù đã lọt vào bán kết cả ba giải Grand Slam trong năm nay, nhưng anh vẫn chưa thể góp mặt ở bất kỳ trận chung kết nào. Lần gần nhất tay vợt người Serbia không lọt vào trận chung kết Grand Slam nào trong một mùa giải là vào năm 2017.