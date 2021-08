Những khoảnh khắc ấn tượng khi Messi rời Barcelona gia nhập PSG

Tối ngày 5/8, trang chủ Barcelona bất ngờ thông báo sẽ không ký hợp đồng mới với Lionel Messi do gặp khó khăn tài chính. Chưa đầy 24h sau đó, chủ tịch Barcelona Joan Laporta phải tổ chức họp báo để giải thích rõ lý do chia tay Messi và ông nhấn mạnh Barcelona không thể ký hợp đồng mới do Luật công bằng tài chính mà BTC La Liga quy định.