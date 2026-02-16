Nhầm lẫn khó tin về HLV Ruben Amorim

Phút 89, HLV De Rossi của Genoa quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung tân binh Alex Amorim vào sân thay cho Frendrup. Tuy nhiên, cả hai kênh truyền hình lớn là Sky lẫn DAZN đều không hiển thị hình ảnh của tiền vệ tấn công sinh năm 2005, mà lại đưa lên màn hình bức ảnh của cựu HLV Man Utd Ruben Amorim trong màu áo Genoa, tạo nên một tình huống nhầm lẫn đầy hài hước.

Hình ảnh của HLV Ruben Amorim bị hiển thị nhầm trên sóng truyền hình (Ảnh chụp màn hình).

Sai sót “khó đỡ” này nhanh chóng bị người dùng mạng xã hội phát hiện và chia sẻ rộng rãi, lan truyền chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh những bình luận châm biếm, cũng có ý kiến mỉa mai rằng tân binh của Genoa chưa đủ nổi tiếng để được nhận diện chính xác.

Thực tế, Alex Amorim lại là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng áo đỏ-xanh ở mùa giải này.

Alex Amorim không có quan hệ họ hàng với HLV Ruben Amorim. Tiền vệ tấn công sinh năm 2005 mang quốc tịch Brazil và chuyển đến từ CLB Alverca. Genoa đã chi khoảng 10 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để sở hữu anh, qua đó tạo nên một tuyến giữa giàu sáng tạo khi kết hợp cùng Baldanzi.

Cầu thủ Alex Amorim của Genoa không hề có quan hệ huyết thống với HLV Ruben Amorim (Ảnh: Genoa).

Alex Amorim cao 1,77m và sở hữu những phẩm chất nổi bật như khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng rê dắt. Anh có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công, đóng góp cho cả mặt trận tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Tại Italy, tiền vệ Amorim vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình và đó có lẽ là lý do khiến anh chưa được công chúng biết đến rộng rãi, thậm chí còn gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc với một nhân vật nổi tiếng cùng họ của anh trong lần xuất hiện đầu tiên trên sóng truyền hình.