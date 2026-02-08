HLV Carrick làm được điều Amorim không thể làm được ở Man Utd

Tối qua (7/2), Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Với kết quả này, Man Utd vẫn duy trì vị trí trong top 4 với 44 điểm.

Man Utd bay cao dưới thời HLV Carrick (Ảnh: Getty).

HLV Carrick tiếp tục giúp Man Utd bay cao khi giành chiến thắng trong 4 trận đấu liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham.

Đáng chú ý, trong chiến thắng trước Tottenham, HLV Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát như trận gặp Fulham. Trước đó, ông cũng sử dụng đội hình y hệt trong hai chiến thắng trước Man City và Arsenal. Điều này đồng nghĩa Carrick đã hai lần liên tiếp tung ra đội hình không thay đổi, điều mà Ruben Amorim không làm được trong thời gian tại vị.

Thực tế, trong 4 trận cầm quân ở Man Utd, HLV Carrick chỉ thực hiện đúng một sự điều chỉnh nhân sự, khi đưa Matheus Cunha vào đội hình xuất phát thay cho Patrick Dorgu gặp chấn thương (ở trận gặp Arsenal). Sự ổn định này hoàn toàn trái ngược với HLV Amorim, người chỉ giữ nguyên đội hình đúng một lần trong tổng số 47 trận tại Premier League.

Lần duy nhất HLV Amorim không thay đổi đội hình là ở hai trận gặp Brighton và Nottingham Forest. Khi đó, MU thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford trước khi hòa 2-2 trước Nottingham. Sau trận hòa này, HLV Amorim lập tức xáo trộn nhân sự, đưa Harry Maguire, Dorgu, Mazraoui vào đội hình xuất phát, đẩy hàng loạt cầu thủ Leny Yoro, Benjamin Sesko và Diogo Dalot lên băng ghế dự bị.

Kể từ khi HLV Carrick tiếp quản, ông đặt trọn niềm tin vào cùng một nhóm 11 cầu thủ ngay từ đầu trận. Thậm chí, ở chiến thắng trước Tottenham, HLV Carrick chỉ thay đổi duy nhất một cái tên trong danh sách đăng ký thi đấu khi gọi Tyler Fletcher, con trai của Darren Fletcher, lên băng ghế dự bị thay cho Shea Lacey.

Đội hình của Man Utd được giữ nguyên trong thời gian qua (Ảnh: The Sun).

Việc ít xáo trộn trong đội hình là yếu tố tiên quyết giúp Man Utd đang duy trì sự ổn định. Dưới thời HLV Amorim, Quỷ đỏ thường xuyên thay đổi đội hình, dẫn tới CLB thường xuyên tỏ ra thiếu ổn định về phong độ trên sân cỏ.

HLV Carrick cũng cho thấy quan tâm tới các cầu thủ trẻ. Cựu tiền vệ này thậm chí đã trực tiếp theo dõi đội U21 của CLB thi đấu nhiều lần hơn HLV Amorim trong cùng khoảng thời gian.

Không chỉ thay đổi về nhân sự, HLV Carrick còn điều chỉnh đáng kể lịch sinh hoạt của toàn đội. Theo đó, các cầu thủ Man Utd hiện được nghỉ một ngày ngay sau mỗi trận đấu, điều chưa từng xuất hiện dưới thời Ten Hag hay Ruben Amorim. Động thái này được các cầu thủ ủng hộ khi giúp họ có tâm lý thoải mái.