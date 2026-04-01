Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Tối qua (31/3), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trong đó, Xuân Son là người hùng khi đóng góp cú đúp.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng và giành 18 điểm. Trong khi đó, Malaysia đứng thứ hai với 9 điểm.

Có chi tiết đáng chú ý, sau trận đấu, báo giới Malaysia thừa nhận thất bại của đội nhà trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik tại sân Thiên Trường nhưng họ lại không chấp nhận án xử thua của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước đội tuyển Việt Nam (lượt đi) và Nepal.

Tờ Bharian nhấn mạnh: “Malaysia đã nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Peter Cklamovski khi để thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường. Trước đó, vị HLV người Australia đã bất bại trong cả 8 trận đấu kể từ khi dẫn dắt Malaysia vào tháng 8 năm ngoái.

Mặc dù FIFA và AFC đã xử thua Malaysia ở các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, cũng như hai trận vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam và Nepal nhưng thực tế là “Bầy hổ” không thua trên sân cỏ. Tất cả chỉ là vấn đề ngoài chuyên môn”.

Bình luận về trận đấu của Malaysia với đội tuyển Việt Nam, tờ Bharian viết: “Nhiều người kỳ vọng Harimau Malaya sẽ bùng lên nhưng Xuân Son quá xuất sắc khi đóng góp cú đúp. Malaysia đã không thể giành chiến thắng như mục tiêu ban đầu và có thể tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại Asian Cup với 18 điểm”.

Xuân Son đã "giữ lời hứa" giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Tương tự, tờ New Strait Times nhấn mạnh rằng HLV Peter Cklamovski mới chỉ nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia. Đồng thời, họ cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ giành vé sau khi Malaysia bị AFC và FIFA trừng phạt.

Một tờ báo khác của Malaysia là Makan Bola giật tít: “Tuyển Việt Nam giữ vững thành tích hoàn hảo, Malaysia trắng tay ra về”. Họ đã đề cập tới việc đội tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 6 chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong một bài viết khác, tờ Makan Bola cho rằng: “Lời tiên tri của Xuân Son đã trở thành sự thật”. Trong đó, tờ báo này nhắc lại việc Xuân Son tuyên bố muốn “trả thù” đội tuyển Malaysia ở thời điểm tháng 6 năm ngoái, sau khi đội tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trên sân Bukit Jalil. Trong ngày trở lại sân nhà Thiên Trường, Xuân Son đã rực sáng khi đóng góp cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia.

Tờ Hmetro ngán ngẩm viết: “Đội tuyển Malaysia tiếp tục nối dài chuỗi trận thua trước đội tuyển Việt Nam lên con số 8. Lần gần nhất, “Bầy hổ” giành chiến thắng trước đối thủ này là ở AFF Cup 2014”.

Tờ báo này cũng nói về sai lầm của Malaysia trong trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở Thiên Trường. “Sự lơ là của hàng thủ Malaysia được xem là nguyên nhân giúp đội tuyển Việt Nam ghi tới 3 bàn. Đó hoàn toàn là những bàn thua mà Malaysia có thể tránh được, ở khu vực trung lộ và cánh phải”.