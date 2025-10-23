LĐBĐ Hàn Quốc khởi kiện kẻ tung tin bịa đặt về HLV Park Hang Seo

Hôm nay (23/10), Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã nộp đơn lên Tòa án quận trung tâm Seoul, khởi động chiến dịch “dọn dẹp” tin giả liên quan tới bóng đá xứ Kim chi. Theo KFA, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin liên quan tới việc HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc hay FIFA sẽ kỷ luật KFA.

KFA khởi kiện những kẻ tung tin giả liên quan tới HLV Park Hang Seo và bóng đá Hàn Quốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Những thông tin bịa đặt này khiến cho làn sóng chỉ trích hướng về Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu hay HLV trưởng Hong Myung Bo ngày một gia tăng.

Trưởng phòng pháp lý của KFA, Kim Yun Ju, khẳng định: “Chúng tôi không thể tiếp tục làm ngơ trước hành vi cố ý bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự các thành viên trong KFA. Mục tiêu của chúng tôi khi khởi kiện là lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và làm sạch môi trường bóng đá Hàn Quốc”.

Theo báo giới Hàn Quốc, nhiều kênh Youtube, TikTok hay X (tên gọi trước đây là Twitter) thường xuyên đăng tải các nội dung giật gân, không đúng sự thật để câu view (lượt xem). Phần lớn các kênh này sản xuất, sử dụng giọng đọc bằng AI và hình ảnh cắt ghép để tạo những tin “nóng hổi”.

HLV Park Hang Seo hiện giữ chức Phó chủ tịch KFA (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù KFA nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn không ngừng gia tăng, đặc biệt là thời điểm vòng loại thứ ba World Cup 2026.

HLV Park Hang Seo hiện giữ chức Phó chủ tịch KFA phụ trách hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV người Hàn Quốc vẫn chưa đảm nhận công việc huấn luyện ở đội bóng nào.

Trong thời gian qua, giới truyền thông Thái Lan và Indonesia đã đồn thổi HLV Park Hang Seo là ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển nước này. Tuy nhiên, trong khi Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Anthony Hudson, còn Indonesia được cho là muốn bổ nhiệm HLV tới từ châu Âu để làm việc với dàn ngôi sao nhập tịch.