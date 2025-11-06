Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam

Thực chất, Xuân Son đã chấn thương nặng từ ngày 5/1, ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Chính vì thế, suốt gần một năm qua, tiền đạo của CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam hầu như không thi đấu.

Chính vì thế, việc tiền đạo này vắng mặt trong danh sách đề cử QBV Việt Nam 2025 là điều có thể lý giải. Đại diện của Ban tổ chức (BTC) giải thưởng còn cho biết thêm: “Chúng tôi cũng biết sẽ có một số tranh cãi khi Nguyễn Xuân Son không xuất hiện trong danh sách đề cử”.

Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

“Nhưng nếu đưa cầu thủ này vào danh sách, sẽ rất khiêng cưỡng, vì Xuân Son hầu như không thi đấu trong năm 2025”, đại diện BTC thông tin thêm.

Điểm lại những giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm qua, đáng chú ý là chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, giải U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League.

Nhiều ngôi sao của bóng đá nội thi đấu mờ nhạt trong năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài ra, giải đấu quan trọng còn lại của bóng đá nam Việt Nam năm 2025 chưa diễn ra, đó là SEA Games 33, giải đấu này bắt đầu vào tháng 12 ở Thái Lan. BTC sẽ chốt các phiếu bầu ngay sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games.

Ngoài các giải thưởng dành cho nam, BTC còn trao các danh hiệu dành cho nữ, các danh hiệu ở nội dung futsal, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất, giải thưởng cống hiến. Riêng giải thưởng cầu thủ được khán giả yêu thích nhất sẽ được bình chọn trực tuyến.

Đây là năm thứ 30 của giải thưởng QBV Việt Nam. Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng cho ra đời và tổ chức trong suốt 30 năm qua. Dự kiến, Gala trao giải QBV Việt Nam năm 2025 sẽ tổ chức vào đầu năm sau.