CLB Nam Định tiếp tục thua đội bóng Nhật Bản ở Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka diễn ra tối nay (5/11), trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Nam Định vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đội bóng đến từ Nhật Bản.

CLB Nam Định sử dụng đa số ngoại binh trong đội hình xuất phát (Ảnh: Lâm Anh).

Bóng mới lăn 8 phút, Gamba Osaka đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này, Rin Mito bật cao giữa vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà, đánh đầu ghi bàn giúp đội bóng đến từ Nhật Bản có bàn thắng dẫn trước 1-0.

Bàn thua trước buộc Nam Định phải chơi tấn công nhiều hơn. Ở nửa sau của trận đấu, đội chủ nhà tạo được không ít pha hãm thành về phía cầu môn đối phương.

Cũng trong hiệp đấu này, có một tình huống gây tranh cãi xảy ra. Bóng chạm tay hậu vệ đội Gamba Osaka trong khu vực cấm địa, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền (tại vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025-2026, không áp dụng công nghệ VAR).

Nam Định (áo trắng) lần thứ hai thất bại trước Gamba Osaka ở mùa giải này (Ảnh: Lâm Anh).

Bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước Nam Định, CLB Gamba Osaka tiếp tục dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 lượt đấu.

Nam Định đứng thứ hai trong bảng đấu này, với 6 điểm sau 4 trận. Đội bóng thành Nam bằng điểm với CLB Ratchaburi (Thái Lan), nhưng xếp trên nhờ hơn kết quả đối đầu trực tiếp.

Ở lượt đấu này, Ratchaburi thắng đội Eastern (Hong Kong, Trung Quốc) đến 7-0. Eastern là đội duy nhất trong bảng đấu này chưa có điểm nào.