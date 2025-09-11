Ngôi sao Việt kiều đắt giá nhất thế giới tiến gần tới tấm vé dự World Cup

Ibrahim Maza là cầu thủ gốc Việt nổi danh nhất thế giới ở thời điểm này. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ này đã chuyển sang khoác áo CLB hàng đầu nước Đức là Leverkusen. Hiện tại, ngôi sao 19 tuổi này được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 12 triệu euro (khoảng 370 tỷ đồng).

Ibrahim Maza có khả năng cao góp mặt ở World Cup cùng đội tuyển Algeria (Ảnh: Getty).

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Giờ đây, Ibrahim Maza đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm vé tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Algeria. Hiện tại, đội bóng Bắc Phi đang dẫn đầu bảng G (chỉ có đội đầu bảng mới giành vé dự World Cup) khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Uganda 4 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai lượt đấu.

Điều đó có nghĩa rằng, Algeria sẽ hoàn thành mục tiêu dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước đội cuối bảng Somalia ở lượt đấu sau vào tháng 10.

Cầu thủ 19 tuổi đang khoác áo CLB Leverkusen (Ảnh: Leverkusen).

Ibrahim Maza bắt đầu khoác áo đội tuyển Algeria từ tháng 10/2024 và ra mắt đội bóng này trong trận đấu với Togo ở vòng loại CAN. Tuy nhiên, trong hai trận đấu ở đợt tập trung tháng 9, Ibrahim Maza đều không ra sân cho Algeria.

Nói về quyết định lựa chọn đội tuyển Algeria, Ibrahim Maza cho biết: “Tôi lựa chọn Algeria vì lý do thể thao. Tôi còn trẻ và muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Gia đình đã cố vấn cho tôi về sự lựa chọn này. Đó là quyết định không dễ dàng. Tôi đã có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đức và thi đấu ở các cấp độ đội trẻ”.

Nếu tham dự World Cup thì Ibrahim Maza sẽ là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi góp mặt ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.