Ngôi sao Man Utd công khai cặp kè bồ cũ nóng bỏng của Mbappe

Manuel Ugarte bị bắt gặp cùng Georgia May Heath dạo bước khi cả hai đi mua sắm tại siêu thị Waitrose ở Anh. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện trước công chúng.

Manuel Ugarte dạo bước cùng bạn gái mới, Georgia May Heath. Đây là lần đầu tiên tiền vệ của Man Utd công khai bạn gái (Ảnh: The Sun).

Ugarte, người chuyển đến Man Utd từ PSG vào mùa hè năm ngoái với mức phí 50 triệu bảng, chưa có màn trình diễn nổi bật tại Old Trafford và đều phải ngồi dự bị mùa giải này. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay dường như lại “ghi điểm” ở đời sống cá nhân.

Georgia May Heath (27 tuổi) là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL). Cô nàng người Anh sở hữu hơn 230.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang và làm đẹp, đồng thời chia thời gian sinh sống giữa Anh và Australia.

Khoảnh khắc tình cảm của Ugarte và Heath trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha vào mùa hè (Ảnh: Instagram).

Điểm đáng chú ý, Heath chính là bạn gái cũ của Mbappe. Trong quá khứ, Ugarte và Mbappe từng có giai đoạn là đồng đội ở PSG. Heath từng nhiều lần được bắt gặp đi nghỉ cùng Mbappe, trong đó có kỳ nghỉ tại Hy Lạp năm 2021 và chuyến du lịch hồi tháng 1/2024.

Sau nhiều tin đồn, Ugarte hồi tháng trước đã chính thức xác nhận mối quan hệ khi đăng hình ảnh cùng Heath tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền ở Tây Ban Nha. Bức ảnh có gắn thẻ bạn gái kèm biểu tượng trái tim.

Georgia May Heath sở hữu tài khoản Instagram có 235.000 người theo dõi (Ảnh: Instagram).

Điều đáng nói, Mbappe dường như không có bất kỳ khúc mắc nào với đồng đội cũ. Tài khoản Instagram của anh thậm chí đã “thả tim” cho bài đăng công khai mối quan hệ mới của Ugarte.