Ngả mũ trước pha bóng đẳng cấp của Quang Dương

Ở trận chung kết nội dung đôi nam Open, cặp đôi Quang Dương - Casey Diamond (VĐV người Mỹ) dễ dàng đánh bại Phúc Huỳnh - Tama với tỷ số 2-0 (11-6; 11-6). Tình huống đáng chú ý nhất có lẽ là pha bóng ở đầu ván đấu thứ hai khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

Pha bóng đẳng cấp của Quang Dương khiến Phúc Huỳnh bất ngờ

Casey Diamond là người thực hiện pha giao bóng, sau khi trả bóng 3 thành công, hai bên dâng cao, tiếp cận khu vực bếp nhằm chiếm lợi thế. Cả 4 VĐV bước vào màn đấu trí với những cú dink chuẩn xác.

Sau 23 đường bóng, tận dụng sơ hở của đối thủ, Quang Dương bất ngờ thực hiện cú Erne (nhảy qua khu vực bếp đánh bóng) khiến cặp đôi Phúc Huỳnh - Tama bất ngờ. Pha bóng đẳng cấp nhận lại vô số lời khen cùng tràng pháo tay đến từ khán giả có mặt trên sân.

Trong pickleball, Erne là cú đánh được thực hiện khi người chơi rời khỏi sân (bước ra ngoài vạch biên dọc) và di chuyển lên sát lưới để đánh bóng ngay bên ngoài khu vực bếp (Kitchen), nhưng không chạm vào vạch bếp hoặc đứng trong bếp. Nhờ vậy, người chơi có thể thực hiện pha volley cực kỳ gần lưới mà không phạm luật.

Đây là một kỹ thuật cực kỳ khó, đòi hỏi người thực hiện phải có tầm nhìn, mưu lược và nắm bắt được tâm lý của đối thủ. Những cú Erne không mấy xuất hiện trên các sân đấu chuyên nghiệp bởi độ khó và khả năng thành công rất thấp. Pha ghi điểm nhạy bén của Quang Dương đã chứng minh tài năng và bản lĩnh của anh dù phải đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

Sau khi giành chiến thắng trận chung kết nội dung đôi nam, tay vợt trẻ Quang Dương không giấu nổi niềm vui: “Pickleball Việt Nam đang ngày càng phát triển. Mọi người dần yêu thích bộ môn này hơn, cảm ơn khán giả, cảm ơn những người đã ủng hộ tôi. Cảm ơn người đồng đội Casey Diamond đã không ngại đi nửa vòng trái đất để đến đây tham dự giải đấu.

Đây là một trận đấu hay của cả hai bên, chúng tôi đã chơi tốt, công hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Phúc Huỳnh là một tay vợt tuyệt vời, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Đây sẽ là chiến thắng khó quên nhất trong sự nghiệp pickleball của tôi”.