Nadal chia sẻ về sự khác biệt khi đối đầu Federer và Djokovic

Trả lời phỏng vấn tờ AS (Tây Ban Nha), Nadal cho biết: "Tôi sẽ dồn bóng về trái tay của Federer, cho tới khi anh ấy đứng im chờ cú đánh tiếp theo. Khi đó tôi sẽ chuyển sang tấn công vào cú thuận tay của anh ấy.

Việc lặp đi lặp lại cách chơi này khiến Federer mệt mỏi về tinh thần. Tôi cũng phải rất nỗ lực về tinh thần mới kéo dài được các loạt bóng mất nhiều sức lực này. Đó là phương án khả thi nhất khi gặp Federer".

Federer, Nadal và Djokovic ở thời điểm dự Laver Cup 2021 (Ảnh: ATP).

Ngoài ra, Nadal cũng cho biết những cú đánh bóng bổng xoáy và độ nảy cao giúp anh áp đảo Federer hoàn toàn ở sân đất nện và có được ưu thế khi đối đầu tay vợt người Thụy Sĩ ở các mặt sân khác.

Đánh giá về Djokovic, Nadal chia sẻ: "Djokovic thực sự khó lường, đặc biệt trên sân cứng trong giai đoạn sau sự nghiệp của anh ấy. Để chiếm lợi thế với 2, 3 cú đánh là không thể nên tôi cần thể lực, tinh thần ở mức hoàn hảo. Tôi đã cố giao bóng mạnh hơn, nhưng đều không mang lại hiệu quả".

Theo Nadal, lối chơi của Djokovic khiến mọi toan tính chiến thuật trở nên khó đoán, buộc đối thủ phải liên tục thích nghi. Đây là điều mà Nadal không mấy “ưa thích” trong những trận chiến căng thẳng nhất.

Trong sự nghiệp của mình, Nadal thắng Federer 24 lần trong 40 lần so tài. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng Federer với tỷ số 14-10 ở các trận chung kết, trong đó Nadal thắng 6/9 trận chung kết Grand Slam.

Ở các cuộc đối đầu với Djokovic, Nadal thắng 29 trận sau 60 lần đối đầu nhưng anh thắng ngôi sao người Serbia 15-13 ở các màn so tài tại Grand Slam. Nole giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam, còn Nadal giải nghệ vào năm 2024 với 22 Grand Slam trong sự nghiệp.