Chuyên gia: "Các tay vợt khó bắt kịp đẳng cấp của Alcaraz, Sinner"

Alex Corretja nêu quan điểm trên tờ Eurosport: "Mùa giải 2206 thật sự hấp dẫn vì cả Alcaraz lẫn Sinner đều nâng tầm trình độ lên một đẳng cấp mới".

Alcaraz và Sinner đã trải qua 2 năm thống trị quần vợt thế giới (Ảnh: ATP).

Cựu tay vợt số hai thế giới người Tây Ban Nha thừa nhận cả hai ngôi sao đứng đầu ATP đang đạt đến trình độ bất khả chiến bại và không có tay vợt nào có thể đuổi kịp họ trong vài năm tới.

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vô địch ở 8 giải Grand Slam gần đây nhất, sau khi Djokovic lên ngôi lần cuối cùng ở US Open 2023. Ngôi sao người Tây Ban Nha và Italy khép lại mùa giải 2025 bằng màn so tài trực tiếp ở ATP Finals khi dễ dàng đánh bại các đối thủ khác.

Đáng chú ý, 3/4 trận chung kết Grand Slam năm ngoái đều là màn đọ sức giữa Alcaraz và Sinner. Bản thân Jannik Sinner còn góp mặt ở cả 4 trận chung kết Grand Slam năm ngoái.

Sau kỷ nguyên của Federer, Nadal và Djokovic, quần vợt thế giới đang chứng kiến sự thống trị của Alcaraz và Sinner. Hai tay vợt hàng đầu thế giới tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Australian Open 2026 vào ngày 12/1.