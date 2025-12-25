HLV Ferrero lên tiếng sau khi chia tay Alcaraz

Chia sẻ với báo giới, HLV Juan Carlos Ferrero cho biết ông vẫn cảm thấy bị sốc và buồn sau khi bị Carlos Alcaraz chấm dứt hợp tác sau 7 năm gắn bó đầy thành công.

HLV người Tây ban Nha tiết lộ giữa họ đã có sự bất đồng về thỏa thuận hợp tác, và Ferrero bác bỏ tin đồn rằng tài chính là nguyên nhân dẫn tới hai bên không tiếp tục làm việc cùng nhau.

Alcaraz chia tay HLV Juan Carlos Ferrero sau 7 năm gắn bó (Ảnh: ATP).

Dưới thời Ferrero, Alcaraz trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong hai tay vợt hay nhất hiện nay, bên cạnh Jannik Sinner. Alcaraz đã giành 6 danh hiệu Grand Slam. HLV Juan Carlos Ferrero chia sẻ: “Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian để nhìn lại sự chia tay này. Còn hiện tại, thực sự tôi cảm thấy không vui”.

Cựu vô địch Wimbledon người Pháp, Marion Bartoli lo ngại Carlos Alcaraz có thể sớm giã từ sự nghiệp thi đấu sau khi chia tay HLV Juan Carlos Ferrero: "Tôi khá quan ngại ở một khía cạnh nào đó. Alcaraz sở hữu nhiều tài năng thiên bẩm, nên không dễ tìm HLV mới để bắt đầu.

Cậu ấy cần kế hoạch và người định hướng rõ ràng. Nếu không, cậu ấy có thể bỏ quần vợt ở tuổi 25-26,như Bjorn Borg. Alcaraz là một thiên tài, chúng ta không muốn điều đó xảy ra".

"Những gì diễn ra trong 6 tháng tới là quá trình thử nghiệm. Nếu HLV mới không đáp ứng yêu cầu vì bất cứ lý do gì, cộng thêm việc Sinner khởi đầu tốt ở Australian Open, mọi thứ sẽ càng thách thức cho Alcaraz.

Sinner là ứng viên nặng ký nhất tại Australia và cậu ấy cũng chỉ cách danh hiệu Roland Garros năm nay một điểm số thôi. Nếu mọi việc không thuận lợi, tôi tin Alcaraz sẽ gọi HLV Ferrero trở lại", Marion Bartoli nói về những khó khăn nếu Alcaraz đối đầu Sinner.