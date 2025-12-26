HLV Ferrero: "Tôi và Alcaraz không đạt được sự đồng thuận về hợp đồng"

Chia sẻ với báo giới, HLV Juan Carlos Ferrero cho biết: "Đúng là sau khi kết thúc một năm, chúng tôi cần xem xét lại một số vấn đề liên quan đến hợp đồng. Ở bản hợp đồng mới, có những điểm chúng tôi không đồng thuận.

Đội ngũ của Alcaraz nghĩ về điều tốt nhất cho cậu ấy. Tôi nghĩ về điều tốt nhất cho bản thân và điều đó khiến nảy sinh ra vấn đề mà hai bên không thống nhất.

HLV Juan Carlos Ferrero và tay vợt Alcaraz chia tay sau 7 năm gắn bó (Ảnh: ATP).

Chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề nếu ngồi lại nói chuyện, nhưng cuối cùng chúng tôi không làm vậy, do đó hai bên không thể tiếp tục. Đó thực sự là những gì đã xảy ra. Có những điểm tôi sẽ không thể nói chi tiết, nhưng quan điểm của chúng tôi bất đồng".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ferrero, Alcaraz trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong hai tay vợt hay nhất hiện nay, bên cạnh Jannik Sinner. Alcaraz đã giành 6 danh hiệu Grand Slam. Ở mùa giải năm nay, Alcaraz giành 2 Grand Slam là Roland Garros, US Open và kết thúc mùa giải ở vị trí số một thế giới.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open.

Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu. Đây là mùa giải xuất sắc của tay vợt 22 tuổi, do vậy, quyết định chia tay HLV Juan Carlos Ferrero càng khiến giới chuyên môn bất ngờ.