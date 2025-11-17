Đánh bại Alcaraz, Sinner lần thứ hai liên tiếp vô địch ATP Finals

Mùa giải 2025 chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của hai tay vợt hàng đầu thế giới: Alcaraz (số 1) và Sinner (số 2). Cả hai đã giành tổng cộng 14 danh hiệu, bao gồm cả bốn giải Grand Slam, tạo nên một mùa giải đáng nhớ và xứng đáng được khép lại bằng một trận chung kết đỉnh cao tại sân đấu trong nhà sôi động nhất của làng quần vợt.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ và bầu không khí cuồng nhiệt, Sinner đã thể hiện một phong độ thi đấu máu lửa từ đầu đến cuối. Tay vợt 24 tuổi tung ra những cú đánh mạnh mẽ từ vạch cuối sân với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc, kết hợp những pha bóng đầy nghệ thuật như Alcaraz, bao gồm cả những cú lốp bóng uy lực. Thử thách lớn nhất của Sinner đến ở set đầu tiên, khi anh san bằng set-point bằng cú giao bóng hai lạnh lùng với tốc độ 117 dặm/giờ. Với chiến thắng kéo dài hai giờ 15 phút, tay vợt người Ý đã sánh vai cùng John McEnroe và Boris Becker, những người từng nâng cao nhiều danh hiệu ATP Finals trên sân nhà.

Sinner vô địch ATP Finals 2025 (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi là những vận động viên cá nhân, nhưng nếu không có đội của tôi, điều này là không thể. Ăn mừng chiếc cúp này vào cuối năm sau vài tháng thi đấu căng thẳng vừa qua, không còn gì tuyệt vời hơn", Sinner chia sẻ sau trận đấu. Anh nói thêm: "Đây là một trận đấu rất căng thẳng. Tôi đã cứu được một set-point trong set đầu tiên và tôi vô cùng hài lòng với cách mình xử lý tình huống, và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Sinner đã vùng lên mạnh mẽ sau khi bị dẫn trước ở set hai và duy trì phong độ ấn tượng, nối dài chuỗi trận thắng ở các sân đấu trong nhà lên con số 31. Thất bại gần nhất của anh tại các giải đấu trong nhà là trước Novak Djokovic cách đây hai năm, trong trận chung kết tại Turin. Kể từ đó, anh đã càn quét các danh hiệu tại Rotterdam, Turin (hai lần), Vienna và Paris, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong hai chức vô địch Davis Cup của Ý.

Với thành tích 10-0 trong hai lần tham dự sự kiện cuối năm danh giá này, bao gồm chuỗi trận thắng hoàn hảo 5-0 trong tuần này, Sinner rời Turin với khoản tiền thưởng kỷ lục 5,071 triệu USD cho nhà vô địch, lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Anh không thua set nào trong suốt tuần và có tỷ lệ thắng tại ATP Finals tốt nhất trong lịch sử với 88,2%, vượt qua huyền thoại Ilie Nastase.

Mặc dù Alcaraz đã giành được danh hiệu tay vợt số một của năm sau chiến dịch vòng bảng hoàn hảo với thành tích 3-0 và giành chiến thắng trong trận chung kết US Open vào tháng 9, Sinner sẽ bước vào mùa giải mới với sự cổ vũ nồng nhiệt từ sân nhà.

"Tôi thực sự hài lòng với trình độ của mình hôm nay. Jannik là người chưa thua trận nào trên sân trong nhà suốt hai năm nay, điều đó chứng tỏ anh ấy là một tay vợt tuyệt vời. Anh ấy luôn nỗ lực hết mình cùng đồng đội và luôn trở lại mạnh mẽ hơn sau mỗi trận thua, nhưng rõ ràng anh ấy không thua nhiều. Đây là một trận chung kết xứng đáng", Alcaraz phát biểu trong lễ trao giải.

Tay vợt người Ý vẫn đang bị dẫn trước 6-10 trong loạt trận đối đầu, nhưng chiến thắng của anh tại Wimbledon và giờ là tại Turin là thông điệp rõ ràng rằng những trận chiến quyết định của kỷ nguyên này đang diễn ra giữa hai người họ.

Sinner và Alcarz đã tạo nên một trận chung kết tuyệt vời tại Turi (Ảnh: Getty).

"Hôm nay thật khó khăn. Thi đấu với Carlos, bạn phải chơi hết mình. Đôi lúc tôi giao bóng rất tốt, nhưng anh ấy là một trong những tay vợt trả giao bóng hay nhất giải. Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng việc kết thúc mùa giải như thế này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Thật tuyệt vời", Sinner nói thêm.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Inalpi Arena, cả hai tay vợt đều thi đấu bùng nổ với một màn ra quân đầy chất lượng. Alcaraz thoát khỏi rắc rối khi điểm số là 40/40 ở game 5 với cú đánh trái tay dọc dây, nhưng Sinner đã đáp trả trong game tiếp theo bằng một cú đánh trái tay quyết định, cú đánh đã nhận được cái gật đầu tán thưởng từ Alcaraz và khiến cổ động viên reo hò vang dội "Ole, Sinner".

Sau khi giữ vững tỷ số 5-4 ở set đầu tiên, Alcaraz phải tạm dừng thi đấu do chấn thương ở chân phải, nhưng dường như anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vấn đề này mặc dù chân đã được băng bó. Tay vợt người Tây Ban Nha tiến đến set-point với cú đánh thuận tay bỏ nhỏ chuẩn xác, tiếp theo là cú vô lê quyết định, nhưng Sinner đã cứu game với cú giao bóng hai cực mạnh vào người Alcaraz. Sau đó, anh tung cú thuận tay quyết định với tốc độ 105 dặm/giờ và một cú giao bóng mạnh ra biên để kết thúc game và buộc đối thủ phải bước vào loạt tie-break. Sinner tung ra hai cú lốp bóng ngoạn mục trong loạt tie-break, làm rung chuyển cả Inalpi Arena, trước khi anh chuyển hóa set-point đầu tiên để vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, bầu không khí bên trong sân vận động nhanh chóng thay đổi ngay đầu set hai khi Alcaraz trở thành tay vợt đầu tiên trong tuần này bẻ được giao bóng của Sinner. Tay vợt người Ý mắc hai lỗi giao bóng kép trong trận đấu, tạo cơ hội cho Alcaraz bám đuổi. Tuy nhiên, Sinner đã kịp thời đáp trả. Anh tạo ra một cú trả giao bóng ấn tượng để có break-point, sau đó là một cú bỏ nhỏ hoàn hảo để san bằng tỷ số 3-3. Sinner sau đó một lần nữa gia tăng sức ép ở những game cuối set, giành thêm nhiều điểm giao bóng một và giành được break ở game cuối cùng, qua đó tạo nên chiến thắng đáng nhớ.

Sinner kết thúc mùa giải với thành tích 58-6, giành các danh hiệu tại Australian Open, Wimbledon, Nitto ATP Finals, Paris Masters, China Open và Vienna Open. Alcaraz có thành tích 71-9 trong năm 2025, dẫn đầu danh sách với 8 danh hiệu vô địch, bao gồm các danh hiệu lớn tại Roland Garros và US Open.