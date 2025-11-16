Alcaraz, Sinner vào chung kết ATP Finals 2025

Lịch thi đấu chung kết Nitto ATP Finals 2025 Carlos Alcaraz - Jannik Sinner (0h, 17/11)

Carlos Alcaraz đã ghi tên mình vào trận chung kết Nitto ATP Finals lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 6-2, 6-4 vào rạng sáng 16/11 tại Turin (Ý). Chiến thắng này đưa tay vợt người Tây Ban Nha đến trận đấu cuối cùng đầy kịch tính với đối thủ lớn Jannik Sinner, người trước đó đã thắng Alex de Minaur 7-5, 6-2 ở trận bán kết thứ nhất.

Sau khi nhận danh hiệu tay vợt số 1 của năm, Alcaraz đã ăn mừng bằng một màn trình diễn ấn tượng trước Auger-Aliassime. Tay vợt 22 tuổi thể hiện phong độ xuất sắc trước khán giả chật kín Inalpi Arena, tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và khép lại trận đấu sau 1 giờ 23 phút.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng trước Auger-Aliassime (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy mình có thể làm mọi thứ trên sân”, Alcaraz chia sẻ về màn trình diễn ở set đầu tiên. Anh nói thêm: “Dù tôi đánh thuận tay dọc dây, bỏ nhỏ hay trái tay dọc dây, tôi đều cảm thấy mọi thứ sẽ ổn. Tôi nghĩ sự tự tin đã giúp ích cho tôi trong suốt trận đấu, thúc đẩy tôi tiến tới giới hạn và làm điều gì đó khác biệt. Tôi rất vui vì mình đã tiếp tục chơi với phong độ tuyệt vời như vậy”.

Đây là trận chung kết thứ 11 của Alcaraz trong năm nay, đưa anh trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên góp mặt ở trận chung kết sự kiện cuối năm kể từ Rafael Nadal năm 2013. Alcaraz đang nỗ lực trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên nâng cao chiếc cúp này kể từ Alex Corretja năm 1998.

Trận chung kết ATP Finals sẽ là cuộc tái đấu giữa Alcaraz và Sinner, một cái kết xứng đáng cho mùa giải ATP Tour 2025 đầy phấn khích. Hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới đã thống trị suốt mùa, chia đều bốn danh hiệu major và sở hữu tổng cộng 13 danh hiệu, trong đó có bốn chức vô địch ATP Masters 1000.

Alcaraz đang dẫn trước Sinner 4-1 trong mùa này (thành tích đối đầu chung cuộc 10-5), nhưng việc đánh bại tay vợt người Ý ngay trên sân nhà sẽ không dễ dàng. Sinner đang có chuỗi 30 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu trong nhà và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 0h ngày 17/11, với cả hai đều bước vào trận đấu quyết định bằng thành tích bất bại trong tuần.

Alcaraz sẽ thách thức Sinner để có được danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

“Thật tuyệt vời khi được đối đầu với Jannik. Nếu là một người khác, tôi cũng chẳng ngại, nhưng trận đấu này thật đặc biệt. Nhờ anh ấy, tôi sẽ cố gắng tiếp cận trận đấu theo một cách khác, tập trung hơn và thực hiện đúng kế hoạch A nếu muốn đánh bại anh ấy, nếu muốn vô địch giải đấu. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ cùng nâng cao trình độ, điều này rất tốt cho người hâm mộ”, Alcaraz chia sẻ hướng về trận chung kết.

Trong trận gặp Auger-Aliassime, Alcaraz tận dụng thành công break-point đầu tiên bằng một cú trái tay chéo sân uy lực. Tay vợt số 1 thế giới sau đó tung cú bỏ nhỏ hiểm hóc buộc đối thủ phải lao lên lưới. Dù tay vợt Canada vẫn cứu được bóng và phản công xuống biên, Alcaraz đã rướn người hết cỡ tung cú vô lê vào khoảng trống, nâng tỷ số lên 3-1.

Trên hành trình vào bán kết, Alcaraz chỉ để thua một set. Anh chiếm ưu thế trong set mở màn, ghi 13 điểm quyết định và chỉ mắc hai lỗi đánh hỏng. Sang set hai, Alcaraz gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng vẫn tìm được bước ngoặt ở game thứ 10 khi Auger-Aliassime mắc bốn lỗi liên tiếp. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện dẫn trước đối thủ 5-3 trong các lần chạm trán.

Auger-Aliassime kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 ATP, sau khi từng rơi xuống hạng 27 hồi tháng 8. Trong ba tháng cuối mùa ấn tượng, tay vợt 25 tuổi đã vô địch Brussels, lọt vào chung kết Paris Masters và vào bán kết US Open.