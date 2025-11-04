Alcaraz nhiều cơ hội giành lại vị trí số một thế giới từ Sinner

Với thành tích không thua set đấu nào ở Paris Masters 2025, Jannik Sinner trở lại ngôi đầu ATP sau khi Alcaraz có 8 tuần chiếm vị trí này. Tay vợt người Italy sở hữu 10.500 điểm còn Alcaraz có 10.250 điểm.

Mặc dù vậy, vị thế của hai tay vợt sẽ thay đổi sau khi kết thúc ATP Finals 2025 diễn ra tại Turin (Italy) từ ngày 9/11 đến 16/11. Sinner với tư cách là đương kim vô địch, cần bảo vệ thành công danh hiệu này và 1.500 điểm để có cơ hội giữ ngôi vị số một đến cuối năm.

Alcaraz có nhiều cơ hội lấy lại vị trí số một thế giới từ Jannik Sinner (Ảnh: ATP).

Nếu Sinner vô địch ATP Finals với kết quả toàn thắng, Alcaraz cần thắng cả ba trận vòng bảng hoặc ít nhất lọt vào chung kết để giữ ngôi đầu. Nếu Sinner thua một trận vòng bảng nhưng vẫn vô địch, Alcaraz phải thắng ít nhất hai trận vòng bảng.

Nếu Sinner vô địch ATP Finals dù chỉ thắng một trận vòng bảng, thì Alcaraz chỉ cần thắng một trận vòng bảng để đảm bảo vị trí số một thế giới. Lợi thế nghiêng về Alcaraz nhưng Sinner vẫn có cơ hội tạo bất ngờ tại ATP Finals.

ATP Finals là giải đấu dành cho 8 tay vợt có thành tích xuất sắc nhất trong năm, chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt và hai tay vợt đứng đầu bảng giành quyền vào bán kết . Đây là sân chơi được coi là danh giá chỉ sau 4 giải đấu Grand Slam trong năm.

Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng ATP vẫn thuộc về Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic. Alexander Bublik vươn lên hạng 13 ATP nhờ thành tích vào bán kết Paris Masters 2025 còn Valentin Vacherot tiến 10 bậc lên vị trí 30 sau thành tích vào tứ kết Paris Masters.