Messi tỏa sáng giúp Inter Miami "phục thù" Seattle Sounders

Chỉ hơn hai tuần sau khi để thua Seattle Sounders trong trận chung kết Leagues Cup, Inter Miami đã có màn phục thù ấn tượng khi hai đội gặp lại nhau trong khuôn khổ MLS.

Trận đấu này mang ý nghĩa phục hận cho Inter Miami, đội đã bị Sounders đánh bại 3-0 trong trận chung kết Leagues Cup vào ngày 31/8. Ngay từ phút 12, Messi đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi thực hiện đường chuyền tinh tế bằng má ngoài chân trái, tạo điều kiện cho Jordi Alba thoát xuống ghi bàn mở tỷ số, giúp Inter Miami sớm kiểm soát thế trận.

Messi ăn mừng cùng Alba (Ảnh: Getty).

Siêu sao người Argentina suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút 28 khi anh nhận bóng từ trên cao và tiếp tục tung cú sút bằng má ngoài chân trái quen thuộc, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc đáng tiếc.

Tuy nhiên, Alba đã đáp lại bằng một pha kiến tạo ở phút 41. Cầu thủ người Tây Ban Nha đưa bóng đến chân Messi, ngôi sao người Argentina chạm bóng vừa đủ để nâng tỷ số lên 2-0. Đầu hiệp hai, Ian Fray đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Rodrigo De Paul, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Herons.

Seattle Sounders tìm được bàn danh dự ở phút 69 nhờ công của Obed Vargas. Cầu thủ quốc tế người Mexico đã ghi bàn vào đúng ngày quốc khánh của đất nước mình.

Inter Miami tiếp tục ra sân mà không có sự phục vụ của Luis Suarez, người đang chấp hành trận đấu thứ hai trong lệnh cấm thi đấu ba trận tại MLS vì hành vi không đúng mực với một thành viên ban huấn luyện của Sounders trong trận chung kết Leagues Cup.

Messi có cơ hội hoàn tất cú đúp ở phút 76, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Stefan Frei của Sounders cản phá. Trận đấu cũng chứng kiến màn ra mắt của tân binh Mateo Silvetti của Inter Miami, người đã chuyển đến từ câu lạc bộ thời thơ ấu của Messi, Newell's Old Boys ở Argentina.

Cả hai đội sẽ tiếp tục hành trình tại MLS. Inter Miami sẽ tiếp đón DC United vào ngày 20/9, trong khi Sounders sẽ đối đầu với Austin FC vào ngày 21/9.