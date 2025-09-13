C.Ronaldo là ông hoàng về kiếm tiền, khiến Messi “hít khói”

Theo dữ liệu của tờ The Sun cung cấp, C.Ronaldo kiếm được 192,4 triệu bảng trong vòng 1 năm qua. Điều đó giúp cho siêu sao số 7 trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất làng thể thao thế giới. Tính ra, mỗi ngày, CR7 đã đút túi được 488.000 bảng, bằng một năm thu nhập của nhiều đồng nghiệp khác.

C.Ronaldo là "ông hoàng" về kiếm tiền (Ảnh: Getty).

Phần lớn thu nhập của C.Ronaldo là nhờ vào mức lương anh nhận được ở CLB Al Nassr. Hồi tháng 6 vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng Saudi Arabia.

Thu nhập của C.Ronaldo thậm chí gấp đôi so với “kình địch” Messi. Trong vòng 1 năm qua, Messi có thu nhập 99,9 triệu bảng khi khoác áo Inter Miami. Ngoài mức lương ở CLB Mỹ, El Pulga còn nhận thêm hoa hồng tới từ Apple và Adidas. Trong giới thể thao, siêu sao người Argentina đứng thứ ba về thu nhập.

Người xếp thứ hai là tay golf Jon Rahm. Anh là vận động viên (VĐV) duy nhất của môn golf góp mặt trong danh sách này với thu nhập 161,32 triệu bảng. Ngoài thu nhập từ tiền thưởng ở các giải golf, VĐV người Tây Ban Nha còn ký hợp đồng với LIV Golf, giải đấu được tài trợ bởi Saudi Arabia.

Top 10 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới (Ảnh: The Sun).

Các cầu thủ bóng đá thống trị trong top 10 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài C.Ronaldo và Messi, còn có những gương mặt như Kylian Mbappe (81,4 triệu bảng), Neymar (79,92 triệu bảng) Karim Benzema (78,44 triệu bảng). Bóng đá tiếp tục cho thấy vị thế của “vua” về kiếm tiền.

Những người còn lại trong top 10 là LeBron James (bóng rổ, 94,87 triệu bảng), Giannis Antetokounmpo (bóng rổ, 82,14 triệu bảng), Stephen Curry (bóng rổ, 75,38 triệu bảng) và Lamar Jackson (bóng bầu dục, 74,37 triệu bảng).