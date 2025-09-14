Messi đá hỏng phạt đền trong ngày Inter Miami thua đậm

Khoảnh khắc định mệnh diễn ra ở phút 32 trong chuyến làm khách của Inter Miami trên sân của Charlotte FC ở vòng 30 giải nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra sáng 14/9 (giờ Việt Nam).

Đó là tình huống Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt đền khi nhận sự hỗ trợ từ công nghệ VAR.

Chính Messi đảm nhận thực hiện quả đá phạt đền, nhưng pha dứt điểm theo phong cách Panenka của anh đã bị thủ thành Kristijan Kahlina đoán được ý đồ và dễ dàng bắt gọn. Pha đá hỏng của siêu sao người Argentina đã khiến Inter Miami phải trả giá ngay sau đó.

Messi đá hỏng phạt đền ở phút 32 khi quyết định thực hiện theo phong cách Panenka (Ảnh: X).

Phút 35, Kerwin Vargas thoát xuống cánh phải, căng ngang cho Toklomati dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội chủ nhà Charlotte. Từ vị thế gần như dẫn trước lại bị thất thủ, Inter Miami mất tinh thần và gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thảm họa tiếp diễn khi chỉ sau 2 phút bóng lăn, Brandt Bronico kiến tạo để Toklomati lập cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0. Inter Miami cố gắng phản công từ phút 51, với Messi dẫn dắt, nhưng hàng thủ Charlotte tỏ ra kiên cố.

Mọi hy vọng của Inter Miami gần như chấm dứt khi Tomas Aviles bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ hai và đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Phút 84, Toklomaty hoàn tất cú hat-trick của mình với một bàn thắng từ chấm phạt đền và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Thất bại này khiến Inter Miami có nguy cơ tụt xuống thứ 8 nếu các đối thủ thắng, trong khi Charlotte vươn lên thứ 3 với 53 điểm, chỉ sau Philadelphia.

Trận thua đậm này là lời cảnh tỉnh cho Inter Miami trong hành trình play-off, khi họ còn 7 trận trong 22 ngày (giải MLS có 34 vòng nhưng Inter Miami có 3 trận bị hoãn chưa đá).