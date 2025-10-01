Messi im tiếng, Inter Miami thua cay đắng trong trận đấu có 8 bàn thắng

Chicago Fire đã giành quyền vào vòng play-off sau chiến thắng bất ngờ ngay trên sân nhà của Inter Miami trong trận đấu nghẹt thở với 8 bàn thắng. Niềm vui sớm đến với Chicago Fire khi bàn thắng mở tỷ số của đội khách diễn ra chỉ sau 11 phút bóng lăn.

Messi bất lực trong việc ghi bàn khiến Inter Miami để thua cay đắng trước Chicago (Ảnh: Getty).

Từ quả đá phạt góc, Dje Tah D'Avilla đã bật cao đánh đầu làm tung lưới của thủ thành Oscar Ustari. Đến phút 31, Chicago tiếp tục tận dụng phản công, Jonathan Dean sút tung lưới, nhân đôi cách biệt.

Inter Miami nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn ở phút 39 khi Tomas Aviles lập công sau tình huống Messi thực hiện phạt góc khó chịu. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Rominigue Kouame lại ghi bàn, đưa Chicago dẫn 3-1.

Tình thế tưởng đã đảo chiều trong hiệp 2 khi tiền đạo Luis Suarez tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để cân bằng tỷ số 3-3 cho đội chủ nhà. Anh ghi bàn rút ngắn ở phút 57 và gỡ hòa 3-3 ở phút 74, nhờ các pha kiến tạo của Baltasar Rodríguez và Jordi Alba.

Nhưng hàng phòng ngự của Inter Miami lại một lần nữa sụp đổ vào những phút cuối cùng khi liên tiếp để thủng lưới hai bàn, đặc biệt là cú sút tuyệt đẹp của Brian Gutierrez ở phút 83 để giúp đội khách giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Chicago vươn lên vị trí thứ 8 và giành được suất đá play-off. Trong khi đó, việc thua một trong những trận đấu quan trọng ở giai đoạn nước rút này khiến Inter Miami mất đà trong cuộc đua giành danh hiệu Supporters Shield, khi đang kém đội đầu bảng Philadelphia 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc dù đoàn quân của HLV Javier Mascherano vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.