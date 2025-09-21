Lionel Messi ghi bàn, kiến tạo siêu đẳng, lập kỷ lục ở giải Mỹ

Ở vòng đấu trước ở MLS, Messi tỏa sáng khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Seattle Sounders. Tới vòng 31, siêu sao người Argentina tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi Inter Miami đón tiếp DC United trên sân nhà.

Messi ghi 2 bàn thắng giúp Inter Miami giành chiến thắng trước DC United (Ảnh: Getty).

Tiền đạo số 10 tiếp tục là gương mặt sáng nhất của Inter Miami khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2 trước DC United. Với kết quả này, Inter Miami đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 52 điểm sau 28 trận, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn 3 trận. Cơ hội vươn lên đầu bảng vẫn khá sáng với Inter Miami.

Bước vào trận đấu này, Inter Miami nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội bóng bang Florida thi đấu thiếu ý tưởng và không tạo ra cơ hội đáng chú ý nào.

Trong bối cảnh bế tắc, Inter Miami đã nhờ vào sự tỏa sáng của Messi để khai thông. Phút 36, Messi có đường kiến tạo từ phần sân nhà, vượt qua tuyến phòng ngự của DC United, tạo điều kiện cho Allende băng xuống đối mặt với thủ môn. Cầu thủ này dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. Pha kiến tạo này cho thấy tầm nhìn ở đẳng cấp rất cao của Messi.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, DC United đã có bàn thắng gỡ hòa. Hàng thủ của Inter Miami đã thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Benteke đánh đầu ghi bàn, san bằng tỷ số 1-1.

Đường kiến tạo từ phần sân nhà của Messi (Ảnh: X).

Một lần nữa, Messi lại cho thấy đẳng cấp. Phút 67, sau đường chuyền của Ian Fray, Messi khống chế và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami. Tới phút 85, El Pulga đã đi bóng, trước khi dứt điểm hiểm hóc ở sát vòng cấm, giúp Inter Miami dẫn trước 3-1.

Tới phút 90+7, Jacob Murrell mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho DC United nhưng điều đó là không đủ giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại. Chung cuộc, Inter Miami đã giành chiến thắng 3-2.

Trước trận đấu này, ban tổ chức MLS đã trở thành cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 70 lần đóng góp bàn thắng chỉ sau 46 trận, phá sâu kỷ lục cũ của Carlos Vela (55 trận). Sau khi tỏa sáng trước DC United, El Pulga đã nâng đóng góp của mình lên 73 lần.