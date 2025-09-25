Messi lập kỷ lục sau chiến thắng đậm của Inter Miami

Màn trình diễn ấn tượng của Messi không chỉ khiến anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, mà còn nâng tổng số lần đóng góp vào bàn thắng ở mùa giải 2025 lên con số 37 (24 bàn, 13 kiến tạo).

Thành tích này đã giúp siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS đạt mốc 35 lần đóng góp bàn thắng trong hai mùa giải liên tiếp.

Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao giúp Inter Miami đeo bám vị trí top 1 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (Ảnh: Getty).

Không dừng lại ở đó, với 37 lần góp dấu giày vào các bàn thắng của Inter Miami, Messi cũng trở thành cầu thủ thứ 3 trong danh sách những người có nhiều đóng góp bàn thắng nhất trong một mùa giải MLS, sánh ngang Josef Martinez và Zlatan Ibrahimovic. Anh hiện chỉ còn xếp sau kỷ lục 49 lần của Carlos Vela, trong khi mùa giải chính còn lại 5 trận đấu.

Màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo số 10 bên phía Inter Miami giúp anh được ghi tên vào sách kỷ lục của giải Nhà nghề Mỹ. Với cú đúp và một kiến tạo vào lưới New York City, Messi đã có 17 trận đấu ghi được ít nhất một bàn thắng và một kiến tạo. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục cũ của Carlos Vela và cân bằng cột mốc của Preki, khẳng định đẳng cấp của siêu sao người Argentina.

Mặc dù có cơ hội để ghi cú hat-trick vào lưới New York City, nhưng khi đứng trước quả phạt đền ở phút 83, Messi đã chủ động nhường cơ hội ghi bàn này lại cho người đồng đội Luis Suarez thực hiện để ấn định tỷ số 4-0 cho Inter Miami.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Javier Mascherano. Sau khi lần lượt vượt qua Seattle Sounders và D.C. United, với 16 trận thắng, 6 trận thua và 7 trận hòa, Inter Miami hiện có 55 điểm, đứng sau FC Cincinnati (58 điểm) và Philadelphia Union (60 điểm). Tuy nhiên, họ đang nắm lợi thế lớn khi thi đấu ít hơn hai trận.

Lionel Messi đã ghi tổng cộng 32 bàn và 14 kiến tạo sau 38 trận cho Inter Miami mùa này. Riêng tại MLS, siêu sao người Argentina đã có 24 bàn và 12 kiến tạo, vượt qua đối thủ Denis Bouanga (Los Angeles FC) 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới MLS 2025. Người xếp thứ ba là Sam Surridge (Nashville SC) với 21 bàn.

Messi ăn mừng chiến thắng của Miami trước New York City. (Ảnh: Getty).

Trận đấu với New York City đã đánh dấu lần thứ 8 ở mùa giải năm nay, Messi ghi 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ lập nhiều cú đúp nhất trong một mùa giải MLS. Đây cũng là bước tiến quan trọng, đưa Messi hướng tới danh hiệu MVP Landon Donovan mùa thứ hai liên tiếp.

Trận đấu tiếp theo, Messi cũng đồng đội tại Inter Miami sẽ hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp trong chuyến hành quân tới sân BMO Field để gặp Toronto FC vào sáng ngày 28/9.