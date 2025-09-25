Lionel Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami giành vé vào play-off

Inter Miami bước vào trận làm khách trên sân Citi Field của New York City vào sáng 25/9 để giành quyền tham dự vòng play-off MLS mùa này. Thế nhưng, Messi và các đồng đội đã làm tốt hơn kỳ vọng.

Messi tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cú đúp giúp Inter Miami thắng 4-0 trước New York City (Ảnh: Getty).

Sau 90 phút, Inter Miami đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội chủ nhà New York City. Trong đó, Messi tiếp tục tỏa sáng khi đóng góp cú đúp. Theo thống kê, đây là bàn thắng thứ 5 trong 3 trận gần đây của El Pulga cho Inter Miami.

Với kết quả này, Inter Miami chắc chắn có vé tham dự vòng play-off. Họ đang xếp thứ 3 ở bảng xếp hạng miền Đông với 55 điểm sau 29 trận, hơn đội xếp thứ 10 là New York Red Bulls 12 điểm trong khi giai đoạn vòng bảng chỉ còn 3 vòng. Inter Miami đang kém đội đầu bảng Philadelphia Union 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Cơ hội vươn lên đầu bảng của đội bóng bang Florida vẫn khá sáng.

Bước vào trận đấu này, hai đội thi đấu đôi công vô cùng hấp dẫn về phía khung thành đối thủ. New York City là đội có bàn thắng mở tỷ số do công của Nico Fernandez. Tuy nhiên, tới phút 43, Messi đã tỏa sáng mang tới sự khác biệt cho Inter Miami.

Siêu sao người Argentina đã có pha xoay người khống chế bóng tốt, trước khi thực hiện đường chuyền cho Baltasar Rodriguez thoát xuống đối mặt với thủ môn. Cầu thủ này không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Inter Miami.

Inter Miami đã giành quyền lọt vào vòng play-off MLS (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Inter Miami thi đấu tốt hơn. Tới phút 73, Messi đã có pha thoát xuống thông minh đón đường chuyền của Busquets. Siêu sao số 10 dễ dàng bấm bóng qua người thủ thành của New York City.

Tới phút 81, De Paul ngã trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài cho Inter Miami hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Luis Suarez không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 86, Messi có pha đi bóng từ bên cánh phải, xộc thẳng vào vòng cấm, trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami.

Messi đang thể hiện phong độ vô cùng tuyệt vời ở tuổi 38. Siêu sao người Argentina đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS với 24 bàn thắng và 14 đường kiến tạo thành bàn.