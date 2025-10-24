Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 41 tuổi

Thông tin về hợp đồng mới của Messi được CLB Inter Miami công bố bằng một video ngắn trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh siêu sao người Argentina ngồi ký hợp đồng giữa công trường đang xây dựng sân vận động mới Miami Freedom Park kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Anh ấy đã về nhà".

CLB Inter Miami thông báo về bản hợp đồng mới của Messi trên mạng xã hội (Ảnh: Inter Miami).

Việc gia hạn đến năm 2028 mang tính chiến lược, không chỉ đảm bảo anh sẽ có mặt tại World Cup 2026 trên đất Mỹ mà còn mở ra cơ hội tham dự Copa America diễn ra vào giữa năm 2028, nếu siêu sao này duy trì được thể trạng tốt.

Truyền thông Mỹ tiết lộ, với bản hợp đồng mới, Messi sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS với thu nhập ước tính khoảng 20,4 triệu USD mỗi năm.

Đáng chú ý, giao kèo mới vẫn giữ nguyên điều khoản đặc biệt cho phép siêu sao người Argentina trở thành một trong những đồng sở hữu CLB Inter Miami sau khi anh giải nghệ, cùng với các ông chủ hiện tại là Jorge Mas, Jose Mas và David Beckham.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào tháng 7/2023, Messi đã ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng khổng lồ, giúp đội bóng giành Leagues Cup 2023, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Ở tuổi 38, anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo trong mùa giải 2025, qua đó đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải và Giày vàng MLS, khẳng định vị thế huyền thoại của mình tại đất Mỹ.

Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS ghi từ hai bàn trở lên trong 10 trận, chỉ trong một mùa giải.

Hiện tại, Lionel Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Nếu siêu sao này góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau, anh sẽ bước sang tuổi 39 và có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến huyền thoại người Argentina chơi bóng tại đấu trường World Cup.