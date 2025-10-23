Harry Kane xô đổ kỷ lục của Messi và Ronaldo

Ngay phút thứ 5, Bayern Munich đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Club Brugge nhờ pha lập công của Lennart Karl. Đây cũng là bàn thắng giúp chân sút sinh năm 2008 trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Bayern Munich ghi bàn tại Champions League ở tuổi 17 năm 242 ngày.

Chỉ 9 phút sau, Harry Kane giúp đội chủ sân Allianz Arena nhân đôi cách biệt khi dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới trống sau pha chuyền ngang thuận lợi của Konaid Laimer.

Harry Kane giúp Bayern Munich nhân đôi cách biệt trước Club Brugge ở phút 14 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này đã giúp Harry Kane phá vỡ kỷ lục cá nhân của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi ghi được 20 bàn thắng vào đầu mùa giải. Tiền đạo 32 tuổi chỉ cần 12 trận để đạt được thành tích này, trong khi Messi phải mất tới 17 trận (3 lần) để có 20 bàn thắng, còn Ronaldo cũng cần 13 trận (mùa giải 2014-15) để đạt được cột mốc nói trên.

Đáng chú ý, Harry Kane đã lập được rất nhiều cột mốc đáng nhớ chỉ sau 3 mùa giải khoác áo Bayern Munich, khi đã ghi được 100 bàn thắng cho đội chủ sân Allianz Arena hồi tháng 9 - đạt tốc độ ghi bàn nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào từng ghi bàn cho một CLB thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Anh cũng vừa ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp thi đấu cho CLB trong chiến thắng 2-1 trước đối thủ Borussia Dortmund vào cuối tuần trước. Nếu tiếp tục ghi bàn nhờ phong độ như hiện tại, Kane sẽ lọt vào danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bayern chỉ sau 3 mùa giải khoác áo CLB.

Ngoài ra với việc đã ghi được 12 bàn sau 7 trận đấu tại Bundesliga, Harry Kane cũng đang trên đường phá kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải ở giải đấu cao nhất nước Đức.

Sau bàn thắng của Harry Kane và Lennart Karl, Bayern Munich tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Luis Diaz (phút 34) và Nicolas Jackson (phút 79) để ấn định chiến thắng 4-0 trước Club Brugge. Chiến thắng này giúp Bayern Munich cùng với PSG, Inter Milan, Arsenal và Real Madrid là những CLB toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng Champions League mùa này.