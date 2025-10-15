Lionel Messi lập kỷ lục ấn tượng, tuyển Argentina đại thắng 6 bàn

Vài ngày sau chiến thắng 1-0 trước Venezuela tại Florida (Mỹ), đội tuyển Argentina bước vào trận giao hữu thứ hai trong loạt trận FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 10 gặp Puerto Rico trên sân Chase Stadium của CLB Inter Miami.

Messi lập cú đúp kiến tạo cho đội tuyển Argentina. Anh lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất ở đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Messi tái xuất đội tuyển Argentina trong trận đấu này. Và ngôi sao 38 tuổi đã thi đấu tuyệt hay khi được thi đấu trên thảm cỏ quen thuộc ở sân Chase Stadium. Messi đã đóng góp hai đường kiến tạo thành bàn, giúp Argentina giành chiến thắng 6-0 trước Puerto Rico.

Nhờ đó, El Pulga đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi có nhiều pha kiến tạo nhất cho đội tuyển quốc gia với 60 lần. Kỷ lục cũ thuộc về Neymar khi có 59 đường kiến tạo cho đội tuyển Brazil.

Bước vào trận đấu này, HLV Lionel Scaloni đã bố trí Messi ra sân trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, nhiều gương mặt sáng giá trên hàng công là Lautaro Martinez hay Julian Alvarez đều ngồi dự bị.

Dù không ra sân với lực lượng mạnh nhất nhưng Argentina vẫn dễ dàng áp đảo Puerto Rico. Họ chỉ mất 14 phút để chọc thủng lưới đối thủ. Sau pha dứt điểm trúng xà ngang của Messi, bóng bật ra tới vị trí của Nicolas Gonzalez. Cầu thủ này tung ra cú vô lê và Mac Allister đã băng vào đánh đầu tung lưới Puerto Rico.

Tới phút thứ 21, Messi đã cho thấy đẳng cấp của mình với pha kiến tạo xé toang hàng thủ Puerto Rico để Gonzalo Montiel vô lê cháy lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina.

Argentina đại thắng 6-0 trước Puerto Rico (Ảnh: Getty).

Chưa dừng lại ở đó, phút 36, Argentina đã có bàn thắng thứ ba do công của Mac Allister sau pha dứt điểm trong tư thế thuận lợi trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, HLV Scaloni tung hàng loạt cầu thủ dự bị vào sân như Lautaro Rivero, Anibal Moreno, Nico Paz hay Walter Benitez. Dù đội hình xáo trộn nhưng Argentina vẫn duy trì sức ép khủng khiếp.

Phút 58, hậu vệ Steven Echevarria của Puerto Rico lóng ngóng đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 4-0 cho Argentina. Nửa sau hiệp 2, Lautaro Martinez được tung vào sân.

Tiền đạo của Inter Milan nhanh chóng chứng minh giá trị khi lập cú đúp trong 5 phút (79 và 84) để giúp Argentina ấn định chiến thắng 6-0. Trong đó, Messi chính là người kiến tạo giúp Lautaro ghi bàn thứ 6 cho La Albiceleste.