Lionel Messi lập hat-trick siêu đẳng, xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới

Inter Miami đã chắc suất có vé tham dự vòng play-off đua vô địch ở giải MLS. Do đó, họ hành quân tới sân của Nashville vào sáng nay (19/10) trong tâm trạng thoải mái. Messi được HLV Mascherano bố trí đá chính trong trận đấu này và hợp cùng với Baltasar Rodriguez, Suarez trở thành bộ ba tấn công của Inter Miami.

Messi lập hat-trick cho Inter Miami trước Nashville (Ảnh: Getty).

Dù nhập cuộc hưng phấn nhưng Inter Miami đã suýt nữa phải vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 7 khi cú đánh đầu của Walker Zimmerman đi vọt xà trong gang tấc. Sau đó, Sam Surridge và Alex Muyl còn có những cơ hội trước khung thành của Inter Miami nhưng không thành công.

Trong bối cảnh ấy, Messi đã tạo ra sự khác biệt. Phút 34, El Pulga nhận bóng khéo léo, trước khi đi bóng qua ba cầu thủ và có cú dứt điểm kỹ thuật từ sát vòng cấm, tung lưới Nashville. 1-0 cho Inter Miami.

Tuy nhiên, tới phút 43, Sam Surridge đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau cú đánh đầu cận thành tung lưới Inter Miami. Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Tới phút bù giờ hiệp 1, Jacob Shaffelburg đã ghi bàn giúp Nashville vươn lên dẫn trước 2-1.

Bị thủng lưới liên tiếp hai bàn, Inter Miami đã trở lại với khí thế mới trong hiệp 2. Phút 62, Andy Najar của Nashville để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho Inter Miami hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Messi đã san bằng tỷ số 2-2.

Messi và Inter Miami sẵn sàng tranh ngôi vô địch MLS (Ảnh: Getty).

Chỉ ít phút sau, Baltasar Rodriguez đã tận dụng tình huống bóng bật ra sau cú cản phá của thủ môn Nashville, để đá bồi tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 3-2 cho Inter Miami.

Phút 81, Messi hoàn tất cú hat-trick cho Inter Miami với pha cứa lòng trong vòng cấm. Phút bù giờ, siêu sao người Argentina tiếp tục có đường kiến tạo cho Telasco Segovia ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho Inter Miami.

Sau chiến thắng này, Inter Miami đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng miền Đông ở MLS với 65 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Philadelphia Union. Đáng chú ý, Inter Miami sẽ gặp lại Nashville ở vòng play-off đầu tiên giải MLS.

Trong khi đó, Messi đã giành danh hiệu Vua phá lưới MLS khi có 29 bàn thắng sau 28 trận ở mùa giải này, hơn chân sút Bouanga của Los Angeles FC tới 5 bàn.