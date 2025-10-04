Messi được triệu tập cùng Argentina đá giao hữu tại Mỹ

Đội tuyển Argentina đã hoàn thành vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với ngôi đầu bảng. Họ là đội giành vé sớm nhất và thời điểm này, HLV Scaloni tập trung rà soát lực lượng cho giải đấu sang năm.

Đội trưởng Lionel Messi tiếp tục được triệu tập trong loạt trận FIFA Days tháng 10 này. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Argentina sẽ gặp Venezuela ngày 11/10 tại Miami và Puerto Rico ngày 14/10 tại Chicago.

Messi tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Argentina (Ảnh: Reuters).

Việc Messi có ra sân ở trận gặp Venezuela ngày 11/10 vẫn còn chưa chắc chắn, vì Inter Miami sẽ đối đầu với Atlanta United trong trận đấu quan trọng của mùa giải MLS tại sân vận động Chase một ngày sau đó.

Sau trận đấu với Venezuela, Argentina sẽ đối đầu Puerto Rico tại Soldier Field vào ngày 14/10. Dù đây chỉ là hai trận đấu giao hữu, tuy nhiên HLV Scaloni vẫn triệu tập đầy đủ các ngôi sao quan trọng nhất của mình.

Đội trưởng Inter Milan, Lautaro Martinez và ngôi sao trẻ Nico Paz của Como sẽ sát cánh bên cạnh những đàn anh Messi, De Paul hay Nicolas Otamendi.

Hàng công Argentina ngoài Messi, Lautaro Martinez còn có Julian Alvarez của Atletico Madrid, cầu thủ đang thi đấu bùng nổ trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Rivero (River Plate), Jose Manuel Lopez (Palmeiras) cũng là những cầu thủ trẻ khác được trao cơ hội ở lần triệu tập tháng 10 này.