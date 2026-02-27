Messi bị cổ động viên quá khích đẩy ngã ngay trên sân đấu

Sáng ngày 27/2, Lionel Messi cùng các đồng đội tại Inter Miami đã thực hiện chuyến hành quân tới Puerto Rico để hoàn trả trận giao hữu từng bị hoãn vì chấn thương. Tuy nhiên, sự hiếu khách của người hâm mộ nơi đây đã biến thành một thảm họa an ninh ngay trên sân Juan Ramon Loubriel.

Với sức chứa khoảng 24.000 chỗ ngồi, sân vận động Juan Ramon Loubriel đã không còn một chỗ trống từ nhiều ngày trước. Sức hút của nhà vô địch World Cup 2022 lớn đến mức khán giả sẵn sàng chờ đợi từ ngày 13/2 để được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu.

Messi ra sân trong trận giao hữu giữa Inters Miami và Independiente del Valle (Ảnh: Reuters).

Đáp lại tình cảm đó, Messi dù vừa trải qua trận mở màn MLS căng thẳng, vẫn vào sân thi đấu trong hiệp 2. Phút 70, siêu sao người Argentina thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm sự cuồng nhiệt của khán giả bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.

Càng về cuối, trận đấu càng bị gián đoạn liên tục do các CĐV từ nhiều phía bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh để lao xuống sân. Mục tiêu duy nhất của họ là được chạm tay hoặc chụp ảnh cùng chủ nhân của 8 Quả bóng vàng.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn xảy ra ở những phút bù giờ. Một nhóm người hâm mộ quá khích đã tiếp cận được Messi từ phía sau, ôm chặt và khiến danh thủ này ngã nhào xuống sân cỏ.

Các nhân viên an ninh đã phải cực kỳ vất vả, dùng vũ lực để tách nhóm người này ra mới có thể giúp Messi đứng dậy tiếp tục thi đấu. Hình ảnh siêu sao 38 tuổi lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất ngờ sau sự cố đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào đặc biệt để đưa Messi và các đồng đội rời sân trong sự bao vây của hàng nghìn người. Đội bóng bang Florida không ở lại Puerto Rico mà lập tức di chuyển ra sân bay để trở về Mỹ ngay trong đêm.

Inter Miami đang đứng trước lịch thi đấu dày đặc. Việc Messi bị quật ngã trên sân khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về rủi ro chấn thương, nhất là khi trận derby quan trọng với Orlando City SC tại vòng 2 MLS 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7h ngày 2/3 tới.