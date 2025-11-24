Lionel Messi lập kỷ lục, đưa Inter Miami vào chung kết

Trận bán kết miền Đông MLS Cup 2025 được mong chờ đã kết thúc với chiến thắng áp đảo 4-0 thuộc về Inter Miami. Với Messi trong đội hình, dù phải làm khách trên sân Cincinnati, đội bóng của David Beckham vẫn dễ dàng làm chủ trận đấu.

Messi đánh đầu mở tỷ số giúp Inter Miami vào chơi trận chung kết miền Đông MLS (Ảnh: Getty).

Phút 19, Messi là nhạc trưởng trong pha phối hợp, mở bóng sang cánh phải để rồi chính anh lao vào đánh đầu mở tỷ số. Sau đó Inter Miami là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, Messi có hat-trick kiến tạo trong hiệp hai, với những đường chuyền tinh tế cho Mateo Silvetti ghi bàn ở phút 58, và hai lần khác cho Tadeo Allende ấn định chiến thắng 4-0.

Kết quả này đưa Inter Miami vào chơi trận chung kết miền Đông và chỉ còn cách chung kết hai trận đấu nữa. Màn trình diễn của Messi trận này được các trang thống kê như SofaScore, Fotmob và Whoscored chấm điểm 10 tuyệt đối.

Với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo, Messi không chỉ đưa Inter Miami vào chung kết miền Đông, mà còn liên tiếp thiết lập những cột mốc vĩ đại. Với tổng 404 pha kiến tạo trong sự nghiệp, tiền đạo người Argentina đã chính thức san bằng kỷ lục của huyền thoại Ferenc Puskas, trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Việc siêu sao 38 tuổi sớm vượt lên để độc chiếm ngôi đầu bảng thống kê này chỉ còn là vấn đề thời gian. Bàn thắng của Messi ở trận này cũng là pha lập công thứ 896 của anh, cùng với kỷ lục 404 kiến tạo, tiền đạo 38 tuổi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá ghi dấu giày vào 1.300 bàn thắng.

Sau 4 trận ở vòng play-off MLS mùa này, Messi đã ghi 6 bàn, đồng thời thực hiện 6 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào chung kết miền Đông.

Messi ăn mừng cùng đồng đội (Ảnh: Getty).

Nếu đội bóng của anh tiếp tục thi đấu thuận lợi và đánh bại phần thắng trong cặp đấu giữa New York City FC và Philadelphia Union, Inter Miami sẽ được đá chung kết toàn nước Mỹ, đối đầu với đội vô địch miền Tây.

Trong 7 trận gần nhất, Messi tiếp tục bay cao với 11 bàn thắng và 11 kiến tạo - một hiệu suất khủng khiếp. Tỷ lệ đó tương đương với việc cứ mỗi 28,6 phút, anh lại góp dấu giày vào một bàn thắng cho đội nhà.