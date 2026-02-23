Messi được giải bóng đá Mỹ minh oan vụ xông vào phòng trọng tài

Trận mở màn MLS 2026 của Inter Miami đã diễn ra không như mong đợi khi nhà đương kim vô địch để thua trắng 3 bàn trước LAFC trên sân Los Angeles Memorial Coliseum. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại đổ dồn vào một đoạn video hậu trường liên quan đến Messi.

Messi nhiều lần đối chất với trọng tài ngay trên sân trong trận đấu với LAFC (Ảnh: Getty).

Ngay sau trận đấu tối 22/2, một clip ngắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cho thấy tiền đạo của Inter Miami tỏ ra vô cùng giận dữ. Trong đoạn băng, Messi dường như đang cố gắng tiến về phía khu vực phòng thay đồ dành cho tổ trọng tài. Thậm chí, người đồng đội Luis Suarez đã phải liên tục giữ chặt và can ngăn siêu sao người Argentina để hạ hỏa.

Sự việc này lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc nhà vô địch World Cup 2022 có hành vi xâm phạm khu vực bị hạn chế và xúc phạm các vị vua áo đen. Nhiều ý kiến lo ngại Messi có thể phải đối mặt với một án phạt treo giò nặng nề ngay đầu mùa giải.

Ban tổ chức MLS cùng Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp (PRO) ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ và các báo cáo giám sát. Kết luận cuối cùng đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người hâm mộ Inter Miami.

Theo Giám đốc truyền thông của PRO, Chris Rivett, khẳng định: "Sau khi trao đổi trực tiếp với tổ trọng tài làm nhiệm vụ, chúng tôi xác nhận Lionel Messi không hề bước vào khu vực nội bộ hay bất kỳ khu vực cấm nào. Mọi hành động của cầu thủ đều nằm trong tầm kiểm soát và không vi phạm quy định của giải đấu".

Phía MLS cũng bổ sung thêm rằng, tổ trọng tài điều khiển trận đấu không gửi bất kỳ báo cáo khiếu nại nào về thái độ của thủ quân Inter Miami. Điều này đồng nghĩa với việc Messi hoàn toàn "trắng án" và sẽ không có bất kỳ cuộc điều tra bổ sung hay án phạt nguội nào được đưa ra.

Messi có trận đấu thất vọng trước LAFC (Ảnh: Getty).

Về phía Inter Miami, HLV trưởng Javier Mascherano cho biết ông không hề chứng kiến sự việc nêu trên do đã đi thẳng vào phòng thay đồ ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh toàn đội đang tập trung tối đa để rút kinh nghiệm sau trận thua 0-3 trước 75.000 khán giả tại Los Angeles.

Dù có khởi đầu đáng quên, nhưng việc Messi không bị kỷ luật là một tin vui lớn đối với những CĐV của Inter Miami. Siêu sao 39 tuổi sẽ vẫn là niềm hy vọng số 1 khi đoàn quân HLV Javier Mascherano có chuyến làm khách trên sân của Orlando City vào ngày 2/3 tới.