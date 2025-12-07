Messi tỏa sáng, Inter Miami lần đầu giành chức vô địch Mỹ

Đêm qua, Inter Miami đụng độ với Vancouver Whitecaps trong trận chung kết giải Nhà nghề Mỹ trên sân nhà Chase. Messi và các đồng đội đứng trước cơ hội rất lớn lần đầu lên ngôi ở giải đấu cao nhất bóng đá Mỹ.

Messi đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn, giúp Inter Miami vô địch MLS (Ảnh: Getty).

Họ đã không bỏ qua cơ hội vàng này. Sau 90 phút, Inter Miami đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Vancouver Whitecaps. Trong đó, Messi đã đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn.

Như vậy, Inter Miami đã chính thức trở thành “nhà vua” ở giải MLS mùa giải này. Messi cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Theo thống kê, đây là danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp của Messi, nhiều nhất lịch sử bóng đá.

Bước vào trận đấu, Inter Miami nhập cuộc vô cùng tự tin. Họ liên tục có những pha tấn công uy hiếp khung thành của Vancouver Whitecaps. Phút thứ 8, Messi đặt dấu ấn khi có đường chuyền cho Tadeo Allende băng xuống. Tiền đạo này căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Trong nỗ lực truy cản, Edier Ocampo đã vô tình đốt lưới nhà, giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, Inter Miami thi đấu khá thận trọng. Họ dồn cả đội hình về phòng ngự và chơi rình rập. Vancouver Whitecaps dồn lên tấn công và lão tướng Thomas Muller là tâm điểm trong lối chơi của CLB này.

Phút 38, Muller thực hiện pha đánh đầu chuyền cho Sabbi tung ra cú vô lê nhưng trúng vào vị trí của thủ môn Rios. Ba phút sau, tiền đạo người Đức có cơ hội dứt điểm nhưng cũng không chiến thắng thủ môn bên phía Inter Miami.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Inter Miami vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Mỹ (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Vancouver Whitecaps tiếp tục gây sức ép. Phút 60, họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Sau pha nhả bóng của Brian White, Ahmed tung ra cú dứt điểm sệt. Thủ môn Rios đã nỗ lực đẩy bóng nhưng không thể giúp Inter Miami tránh được bàn thua.

Sau đó, Inter Miami còn trải qua những phút sóng gió khi Vancouver Whitecaps liên tiếp có cơ hội. Dù vậy, tới phút 70, Inter Miami đã bất ngờ nhận được “món quà”. Tiền vệ Cubas của Vancouver Whitecaps mất bóng nguy hiểm. Messi nhanh chóng thực hiện đường chuyền cho De Paul băng xuống ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1.

Inter Miami tiếp tục thể hiện lối chơi phòng ngự sau bàn thắng này. Vancouver Whitecaps đã bộc lộ sự vội vã trong các pha tấn công. Phút 90+6, đội chủ nhà đã dập tắt mọi nỗ lực của đối phương với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Messi vẫn tỏa sáng khi có đường chuyền tinh tế cho Allende băng xuống đối mặt với thủ môn. Tiền đạo này đã không bỏ qua cơ hội để chọc thủng lưới Vancouver Whitecaps.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Inter Miami. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ giành chức vô địch MLS.