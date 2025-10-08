Medvedev đối đầu tay vợt gốc Việt, hẹn gặp Djokovic ở chung kết

Trong những lần chạm trán gần đây, Daniil Medvedev đều phải ôm hận trước Learner Tien. Ở bán kết China Open 2025 diễn ra cuối tháng 9, tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt đã gây chấn động khi tiếp tục đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 5-7, 7-5, 4-0, trước khi Medvedev bỏ cuộc do chấn thương.

Trước đó, Learner Tien còn gây sốc khi đánh bại Medvedev ở Australian Open 2025 vào tháng 1 sau trận đấu trận đấu kịch tính kéo dài gần 5 tiếng. Learner Tien giành vị trí á quân ở China Open 2025 và chỉ thua Jannik Sinner trong trận chung kết.

Medvedev chạm trán Learner Tien vào 18h40 hôm nay (8/10) ở vòng 4 Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Reuters).

Ở Thượng Hải Masters 2025 tại Trung Quốc, Medvedev đánh bại Alejandro Davidovich Fokina, Dalibor Svrcina để tiến vào vòng 4. Đáng chú ý là ngôi sao người Nga chưa thua set đấu nào và đang thể hiện phong độ cao.

Learner Tien trải qua chặng đường khó khăn hơn, khi anh chật vật vượt qua Miomir Kecmanovic, Corentin Moutet, Cameron Norrie. Tuy nhiên càng tiến sâu vào giải đấu, tay vợt người Mỹ gốc Việt càng chơi càng thăng hoa và việc thắng Medvedev ở hai trận đấu gần đây nhất giúp Learner Tien có thêm sự tự tin.

Màn so tài giữa Daniil Medvedev và Learner Tien sẽ diễn ra vào lúc 18h40 hôm nay (8/10). Tay vợt giành chiến thắng sẽ đối đầu với Alex de Minaur hoặc Nuno Borges ở trận tứ kết vào ngày 9/10.

Nếu thi đấu thuận lợi, Medvedev có thể đối đầu với Novak Djokovic (gặp Zizou Bergs ở tứ kết ngày 9/10) tại chung kết Thượng Hải Masters 2025. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra khi Alcaraz không dự giải, còn nhiều ngôi sao như Jannik Sinner, Alexander Zverev và Taylor Fritz đã bị loại.